У Києві збільшать штрафи за парковку, щоб мотивувати водіїв їздити на метро, - Рахматуллін

Кількість автомобілів в Києві збільшується з кожним роком, в результаті чого утворюються постійні пробки і не вистачає місць для паркування. Столична влада вирішила збільшити штрафи для водіїв, які залишають машини у недозволених місцях.

Про це 21 січня повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальник управління (інспекції) Дмитро Рахматуллін в Facebook.

"Найближчим часом тариф за паркування планується збільшити в центральній частині міста суттєво - як мінімум до 50 гривень на годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Все це повинно мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати автомобілі недалеко від метро і пересуватися по місту на громадському транспорті", - зазначив Рахматуллін.

Він зазначив, що з кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Так, в 2019 році кількість автомобілів зросла на 15% порівняно з 2018 роком. В результаті столичні дороги і вулиці перевантажені.

"До того ж водії паркуються як їм заманеться, нехтуючи Правилами дорожнього руху. При цьому пояснення у них одне: ніде паркуватися. Насправді це лише виправдання, тому що часто автомобілі знаходяться неподалік від напівпорожніх паркінгів", - вважає він.

Чиновник зазначив, що ще має бути невідворотність покарання за порушення ПДР. В цьому напрямку порушників штрафують і їх евакуюють автомобілі.

Пост Дмитра Рахматулліна. Фото: Facebook

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