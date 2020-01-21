підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 січня 2020, вівторок, 17:47 8
Суспільство 2020-01-21T19:30:02+02:00
Українські Новини
У Києві збільшать штрафи за парковку, щоб мотивувати водіїв їздити на метро, - Рахматуллін

У Києві збільшать штрафи за парковку, щоб мотивувати водіїв їздити на метро, - Рахматуллін

Таня Войтюк
Паркування автомобілів, евакуатор, Штраф, правила паркування, Метро
Припарковані автомобілі. Фото: pexels
Припарковані автомобілі. Фото: pexels

Кількість автомобілів в Києві збільшується з кожним роком, в результаті чого утворюються постійні пробки і не вистачає місць для паркування. Столична влада вирішила збільшити штрафи для водіїв, які залишають машини у недозволених місцях.

Про це 21 січня повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальник управління (інспекції) Дмитро Рахматуллін в Facebook.

"Найближчим часом тариф за паркування планується збільшити в центральній частині міста суттєво - як мінімум до 50 гривень на годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Все це повинно мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати автомобілі недалеко від метро і пересуватися по місту на громадському транспорті", - зазначив Рахматуллін.

Він зазначив, що з кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Так, в 2019 році кількість автомобілів зросла на 15% порівняно з 2018 роком. В результаті столичні дороги і вулиці перевантажені.

"До того ж водії паркуються як їм заманеться, нехтуючи Правилами дорожнього руху. При цьому пояснення у них одне: ніде паркуватися. Насправді це лише виправдання, тому що часто автомобілі знаходяться неподалік від напівпорожніх паркінгів", - вважає він.

Чиновник зазначив, що ще має бути невідворотність покарання за порушення ПДР. В цьому напрямку порушників штрафують і їх евакуюють автомобілі.

Пост Дмитра Рахматулина. Фото: FacebookПост Дмитра Рахматулліна. Фото: Facebook

Раніше Українські Новини писали, що нові евакуатори, які забирають машини за 60 секунд, виїхали на вулиці Києва, але вони вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто в хвилину.

Більше новин про: Паркування автомобілів евакуатор Штраф правила паркування Метро

У Києві в кілька разів хочуть збільшити вартість п...
Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише ...
Суд оштрафував Малюську на 38 тис. гривень за неви...
На Хрещатику машини масово забирають на штрафмайда...
На форумі в Давосі, крім Зеленського та Гончарука, виступлять ще 7 українських спікерів
Офіс ГПУ просить взяти під варту Павловського
Новини
У Лук'янівському СІЗО змінився наглядач - замість "Аліка" став "Кирюха" 18:59
Мешканець Луцька скоїв самогубство під час конвоювання до суду 18:43
У Китаї обмежують туризм через невідомий вірус 18:35
Леонід Черновецький має намір повернутися в Україну, - ЗМІ 18:25
На допит в ГБР Порошенка можуть доставити у супроводі спецназу та в наручниках 18:09
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду, - Jamestown Foundation 10:19
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка 11:35
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
більше новин
Екс-начальнику Одеської поліції Головіну скасували домашній арешт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok