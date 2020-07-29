Заступниця міністра освіти Мандзій потрапила в лікарню

Заступник міністр освіти і науки Любомира Мандзій, яка обіцяла не переводити школи на дистанційне навчання, перебуває в лікарні.

Про це під час прес-конференції "Освітня система в умовах пандемії" повідомив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань, передають Українські Новини.

"Очікується включення пані Мандзій... На жаль, вона зараз в лікарні", - сказав він.

Крім цього, Українським Новинам повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки, що Мандзій на лікарняному.

"Любомира Степанівна з понеділка на лікарняному", - повідомила пресслужба.

Однак у пресслужбі не знають з якої причини Мандзій перебуває в лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, Мандзій була тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки з 25 березня по 25 червня.

Пізніше Кабінет Міністрів призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і виконуючим обов'язки міністра освіти і науки. 10 червня Володимир Зеленський зустрівся з Сергієм Шкарлетом а рамках робочого візиту в Чернігівський національний технологічний університет.