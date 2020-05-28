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28 травня 2020, четвер, 17:07 7
Кабмін 2020-05-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Т. в. о. міністра освіти Мандзій задекларувала 51 тис. гривень щомісячного доходу за 2019

Т. в. о. міністра освіти Мандзій задекларувала 51 тис. гривень щомісячного доходу за 2019

Елена Новикова
декларація про доходи, електронна декларація, Любомира Мандзій, Т. в. о. міністра освіти та науки
Любомира Мандзій. Фото: facebook.com/mandziy
Любомира Мандзій. Фото: facebook.com/mandziy

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій задекларувала 51,1 тис. гривень щомісячного доходу за 2019 рік, в той час, як на посаді в.о. міністра у квітні Мандзій заробила 49 тис. гривень, а отримала - 39 000 гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, Мандзій задекларувала 370 872 гривні заробітної плати в департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, 24 933 гривні - зарплати у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 5 420 гривень гонорарів, 212 831 гривню зарплати у Міністерстві освіти і науки та 1 гривню - доходу банку.

Чоловік Мандзій за минулий рік задекларував 616 672 гривень доходів.

Він також вказав у декларації 9 100 доларів на банківському рахунку.

Також чоловік Мандзій задекларував земельну ділянку, площею 400 кв. м, у Львівській області, а також квартиру, площею 68,1 кв.м у Львові у спільній власності.

Крім цього, у чоловіка Мандзій є автомобіль Peugeot 308 2013 року випуску.

Згідно з декларацією, Мандзій і її чоловік володіють 210 акцій ВАТ "Львівський завод залізобетонних виробів".

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки заступника міністра Любомира Мандзій замість Юрія Полюховича.

Також 4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів при цьому, призначаючи новий Кабмін Шмигаля Рада не призначила нікого на посаду міністра освіти та науки.

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