Т. в. о. міністра освіти Мандзій задекларувала 51 тис. гривень щомісячного доходу за 2019

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій задекларувала 51,1 тис. гривень щомісячного доходу за 2019 рік, в той час, як на посаді в.о. міністра у квітні Мандзій заробила 49 тис. гривень, а отримала - 39 000 гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, Мандзій задекларувала 370 872 гривні заробітної плати в департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, 24 933 гривні - зарплати у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 5 420 гривень гонорарів, 212 831 гривню зарплати у Міністерстві освіти і науки та 1 гривню - доходу банку.

Чоловік Мандзій за минулий рік задекларував 616 672 гривень доходів.

Він також вказав у декларації 9 100 доларів на банківському рахунку.

Також чоловік Мандзій задекларував земельну ділянку, площею 400 кв. м, у Львівській області, а також квартиру, площею 68,1 кв.м у Львові у спільній власності.

Крім цього, у чоловіка Мандзій є автомобіль Peugeot 308 2013 року випуску.

Згідно з декларацією, Мандзій і її чоловік володіють 210 акцій ВАТ "Львівський завод залізобетонних виробів".

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки заступника міністра Любомира Мандзій замість Юрія Полюховича.

Також 4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів при цьому, призначаючи новий Кабмін Шмигаля Рада не призначила нікого на посаду міністра освіти та науки.