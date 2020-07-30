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  • В Асоціації ріелторів розповіли, що потрібно зробити, щоб вивести ринок оренди нерухомості з тіні
30 липня 2020, четвер, 06:15 6
Економіка 2020-07-30T08:30:02+03:00
Українські Новини
В Асоціації ріелторів розповіли, що потрібно зробити, щоб вивести ринок оренди нерухомості з тіні

В Асоціації ріелторів розповіли, що потрібно зробити, щоб вивести ринок оренди нерухомості з тіні

Кира Молчанова
оренда, оренда житла, оформлення оренди, податок на оренду
Оренда житла. Фото: Pixabay
Оренда житла. Фото: Pixabay

Для операцій з оренди житлової нерухомості для "детінізації" ринку асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) (АФНУ) виступає за зниження ставки податку на доходи фізичних осіб з 18% до 5%.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив президент АФНУ Юрій Піта.

"Якщо говорити про проблеми, то ще я б відзначив ринок оренди житлової нерухомості, який перебуває в "тіні". І єдиний спосіб вивести його в абсолютно легальну площину дуже простий. Зменшіть податок. В підсумку, ви отримаєте грошей в бюджет набагато більше, ніж зараз, за рахунок виходу ринку з "тіні", - сказав він.

За його словами, зараз при здачі фізособою своєї нерухомості в оренду операція оподатковується 19,5% податків – 18% ПДФО і 1,5 військовий збір.

Якщо орендодавець оформить статус фізособи-підприємця, то він сплачує 5% податку, при цьому є обмеження з площі об'єкта.

Але при цьому, далеко не всі орендодавці готові оформляти статус ФОП заради однієї угоди оренди.

Водночас, для угод з купівлі-продажу нерухомості максимальна ставка ПДФО для резидента України – 5%.

Інші, зокрема ті, хто не хочуть реєструвати ФОП і нести пов'язані з цим витрати, заради однієї угоди, здають об'єкти "в темну" або занижують вартість в договорах. Зробіть 5% ПДФО для всіх, як при купівлі-продажу нерухомості, і ви побачите, які будуть надходження", - сказав Піта

Він додав, що за його даними, клієнти готові платити 5% податку при оренді нерухомості.

Як повідомляли Українські Новини, Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) (АФНУ) вважає недоцільним встановлення єдиного порядку здійснення фінансового моніторингу для всіх його суб'єктів.

В законі, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), змінена норма про сплату оренди.

Крім того, Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.

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