Правила сплати оренди змінили в законі про економічних і соцгарантії для боротьби з COVID-19

У законі, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19), змінена норма про сплату оренди.

Про це свідчить текст закону 540-IX, передають Українські Новини.

30 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №3275, в якому була норма, яка встановлювала, що з моменту встановлення карантину (з 11 березня) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном згідно з частиною 6 статті 762 Цивільного кодексу.

У підписаному Президентом законі ця норма передбачає, що наймач не звільняється, а може бути звільнений від плати за користування майном згідно з частиною 6 статті 762 Цивільного кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада законопроектом №3275 внесла зміни до Податкового, Митного та Цивільний кодекси, кодекси законів про працю, про адміністративні правопорушення, у закони "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність" та інші.

Так, Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.

Також Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.