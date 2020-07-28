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28 липня 2020, вівторок, 07:15 11
Lifestyle 2020-07-28T09:43:29+03:00
Українські Новини
Спекотне закінчення літа. Які серіали виходять у серпні цього року

Спекотне закінчення літа. Які серіали виходять у серпні цього року

Кира Молчанова
Телеканал, Фільми, серіали, Кіно

Уся увага зосереджена на телеіндустрії та новинках серіалів, поки кінотеатри не можуть нас порадувати численними прем'єрами через карантин. На щастя, наприкінці літа нас чекає одразу п'ять прем'єр.

Сокіл і Зимовий солдат/The Falcon and the Winter Soldier

Скучили за супергеройським кіно? На великих екранах герої "Месників" з'являться ще не скоро. Але їх історії не завмирають. Так, трилогія "Війна нескінченності" закінчилася тим, що Стів Роджерс передав свій щит Капітана Америки Соколу – Сему Вілсону. Але стати героєм для своєї країни виявилося не так-то просто. В цьому йому допоможе Бакі Барнс – у нього є гріхи, які він хоче спокутувати, так і як це – бути Капітаном Америкою він знає, адже колись Стів був його найкращим другом.

Маппет сьогодні/Muppets Now

Легендарне шоу повертається. На цей раз у вигляді серіалу з реальними знаменитостями. У кожному випуску, який мав вигляд як лялькова версія розважального шоу, брали участь реальні зірки. Шоу завершилося в 1998 році, а меми з Кермітом в ходу і зараз.

Маленькі пташки/Little Birds

Серіал знятий за збіркою еротичних оповідань Анаіс Нін і рейтинг у шоу 16+. Головна героїня Люсі приїжджає в Марокко зі своїм нареченим, але її обранець раптово закохується в місцевого красеня. Принадність оповідань, за яким знято серіал, – в чуттєвості, анатомії тяжіння між людьми. Так що шоу не скільки про еротику (хоча куди без неї), скільки про взаємини між людьми.

Країна Лавкрафта/Lovecraft Country

Серіал від творців шедеврів "Спартак: кров і пісок", "Геть", "Ми" і "Чорний клановець" виходить на HBO. США, 50-ті роки минулого століття. Расова сегрегація і нерівність у правах. Аттікус, Джордж і Летиша відправляються в подорож по Америці в пошуках зниклого батька Аттікуса. По дорозі вони виявляють, що країну населяють не тільки люди, але і монстри — не в людській подобі, а казкові. Ім'я Говарда Лавкрафта стало легендою в літературі взагалі і в фантастиці зокрема, попри те, що письменник був расистом. Саме в такому світі живуть герої серіалу.

Пташка господа милосердного/Good Lord Bird

Знову США, але вже 1850-ті. У Канзасі розгортається війна між прихильниками і супротивниками рабства. До відомого захисника прав темношкірих Джона Брауна і його прихильникам приєднується молодий раб на прізвисько Цибулина, переодягнений в жіноче плаття. Разом вони відправляються в подорож, мета якого — поширити ідею про скасування рабства.

Українські Новини вже розповідали, що з новинок серіалів виходить у червні і липні. Їх теж можна подивитися у відпустці, якщо ви пропустили.

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