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29 липня 2020, середа, 18:15 6
Суспільство 2020-07-29T18:55:27+03:00
Українські Новини
Головний еколог Києва розповів, якими отрутами дихають кияни

Головний еколог Києва розповів, якими отрутами дихають кияни

Александр Савич
забруднення повітря, повітря в Києві, Якість повітря, еколог
Костянтин Яловий. Фото: Головком
Костянтин Яловий. Фото: Головком

В той час, як в Києві знову зафіксували перевищення норми вмісту шкідливих речовин в повітрі, а навесні столиця України взагалі потрапила на перше місце в рейтингу міст з найбруднішим повітрям, кияни щодня дихають діоксидом сірки, діоксидом азоту, формальдегідом та іншими шкідливими речовинами, основну частину яких дають викиди автомобілів, а також промислові підприємства – наприклад, ТЕЦ

Депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий розповів, чим дихають жителі Києва, які екологічні проблеми в столиці вимагають оперативного вирішення, і як ситуацію можна виправити вже сьогодні в інтерв'ю "Главком".

Він стверджує, що Києву необхідна сучасна система моніторингу стану повітря. Рішення про її створення, після серйозних проблем з чистотою повітря навесні цього року, вже прийнято Київрадою, і в цьому році почнеться її розвиток. В рамках цієї системи будуть працювати 27 стаціонарних постів, а також пересувається станція, яку можна буде використовувати поблизу джерел забруднення повітря для замірів.

За словами депутата, боротися із забрудненням повітря в місті необхідно також через створення зручної для жителів інфраструктури.

"Наближати інфраструктуру до місця проживання киян, щоб не виникало необхідності зайвий раз сідати за кермо. Давати у всьому пріоритет пішоходам і велосипедистам, створюючи для них зручний простір. І, нарешті, слід популяризувати екологічно безпечний електротранспорт", – говорить Яловий.

Депутат вважає, що в цьому питанні важливі спільні зусилля держави і міста. Від першого необхідні субсидії, гранти та податкові пільги, а з другого боку – паркування, муніципальний замовлення на електробуси і трамваї, створення мережі зарядних станцій, окремі смуги для громадського транспорту.

Яловий схвалює підвищення штрафів за спалювання листя громадянами, але каже, що цього не достатньо. Саме тому він ініціював початок будівництва комплексу з переробки органічних відходів. Планується, що комплекс буде запобігати спалювання листя, а також буде виробляти біогаз, який можна перетворювати в теплову або електричну енергію.

Також депутат заявив, що кожен житель столиці може взяти участь у вирішенні проблем з повітрям у місті. Для цього необхідно ініціювати створення парків і скверів у своїх мікрорайонах. Зробити це можна зібравши підписи жителів мікрорайону, після чого звернувшись до комісії з питань екологічної політики, яку і очолює Яловий.

Як повідомляли Українські новини, знизити кількість шкідливих речовин в повітрі допоможе вітер і похолодання.

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