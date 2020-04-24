підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 квітня 2020, пʼятниця, 09:59 21
Суспільство 2020-04-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Київ знову очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям

Київ знову очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям

Елена Новикова
забруднення повітря, повітря, Повітря у Києві, рівень забруднення повітря
Забруднення повітря. Фото: Держнс
Забруднення повітря. Фото: Держнс

В той час, як директор Укргідрометцентру заявив, що в повітрі Києва перевищені норми концентрації азоту, сірки і формальдегід, столиця знову обігнала інші міста світу за рівнем забруднення повітря, індекс якості повітря перевищує норму в три рази.

Про це свідчать дані порталу iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.

Так, повідомляється, що у Києві станом на п'ятицю, 25 квітня, 9:30 індекс якості повітря становить 155 пунктів, при нормі в 50. Столиця обігнала Делі, де 141 пункт, і Катманду - 122 пункту.

10 міст з найбільш забрудненим повітрям:

10 міст з найбруднішим повітрям. Скріншот: iqair.com10 міст з найбруднішим повітрям. Скріншот: iqair.com

Крім того, портал Saveecobot зафіксував, в яких районах Києва забруднення повітря вище всього.

Повітря у Києві. Скріншот: SaveecobotПовітря у Києві. Скріншот: Saveecobot

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 17 квітня, індекс якості повітря у Києві перевищив норму в 3,4 рази.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко визнав, що Київ потрапив у світовий антирекорд по брудному повітрю.     

Більше новин про: забруднення повітря повітря Повітря у Києві рівень забруднення повітря

По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
Коронавірус у світі зафіксували у 2,7 млн осіб. Дані на 24 квітня
Новини
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть 11:00
Баканов попередив Разумкова про загрозу енергобезпеки через "зеленого" тарифу 11:00
Рубль різко підскочив наприкінці тижня. Курс російської нацвалюти на 24 квітня 10:54
Донецьк перейменували в Сталіно. Глава бойовиків Пушилин підписав відповідний указ 10:54
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабуніна 11:31
Панаіотіді, яка приймала рішення на користь скандального Амірханяна, тепер блокує прийняття методології "Укравтодору", - ЗМІ 15:09
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Зеленський упевнений у завершенні війни на Донбасі при його президентстві 16:26
більше новин
Долар подешевшав. На вихідні НБУ зміцнив гривню
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok