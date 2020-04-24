Київ знову очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям

В той час, як директор Укргідрометцентру заявив, що в повітрі Києва перевищені норми концентрації азоту, сірки і формальдегід, столиця знову обігнала інші міста світу за рівнем забруднення повітря, індекс якості повітря перевищує норму в три рази.

Про це свідчать дані порталу iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.

Так, повідомляється, що у Києві станом на п'ятицю, 25 квітня, 9:30 індекс якості повітря становить 155 пунктів, при нормі в 50. Столиця обігнала Делі, де 141 пункт, і Катманду - 122 пункту.

10 міст з найбільш забрудненим повітрям:

10 міст з найбруднішим повітрям. Скріншот: iqair.com

Крім того, портал Saveecobot зафіксував, в яких районах Києва забруднення повітря вище всього.

Повітря у Києві. Скріншот: Saveecobot

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 17 квітня, індекс якості повітря у Києві перевищив норму в 3,4 рази.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко визнав, що Київ потрапив у світовий антирекорд по брудному повітрю.