У Києві нарахували понад три тисячі мільйонерів. Скільки задекларували доходів

В Україні в січні-червні задекларували доходи 3 230 мільйонерів в той час, як раніше було визначено понад 1800.

Про це йдеться в повідомленні Податкової служби, передають Українські Новини.

"Протягом січня-червня 2020 року кияни подали 16 132 декларації про майновий стан і доходи із загальною сумою задекларованого доходу в понад 43,1 млрд гривень. За поданими деклараціями погоджено до сплати в бюджет понад 1,3 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб та більш ніж 176,1 млн гривень військового збору", - повідомили в Податковій службі.

Відзначається, що доходи в понад 1 млн гривень задекларували 3 230 громадян.

Загалом, мільйонери задекларували близько 40,4 млрд гривень доходу і повинні сплатити податку на доходи фізичних осіб в сумі близько 1,2 млрд гривень і понад 159,8 млн гривень військового збору.

Найбільша сума доходу, яка була задекларована у цьому році, становить 7,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Державній податковій службі визначили, що серед 529 тис. декларацій про дохід у 2018 році, 5 143 особи були визначеними мільйонерами. Найбільша концентрація мільйонерів в Києві (2194 людини), Київській (378 осіб), Харківській (339 осіб), Дніпропетровській (333 людини) областях.

Тим часом у лютому 2020 до зведеного бюджету надійшло 62,2 млрд гривень, що на 10,5 млрд гривень, або 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.