підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 12:57 7
Суспільство 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві нарахували понад три тисячі мільйонерів. Скільки задекларували доходів

У Києві нарахували понад три тисячі мільйонерів. Скільки задекларували доходів

Валерия Драгомирова
Київ, Мільйонери, податкова служба, декларація, Державна податкова служба України
Гроші
Гроші

В Україні в січні-червні задекларували доходи 3 230 мільйонерів в той час, як раніше було визначено понад 1800.

Про це йдеться в повідомленні Податкової служби, передають Українські Новини.

"Протягом січня-червня 2020 року кияни подали 16 132 декларації про майновий стан і доходи із загальною сумою задекларованого доходу в понад 43,1 млрд гривень. За поданими деклараціями погоджено до сплати в бюджет понад 1,3 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб та більш ніж 176,1 млн гривень військового збору", - повідомили в Податковій службі.

Відзначається, що доходи в понад 1 млн гривень задекларували 3 230 громадян.

Загалом, мільйонери задекларували близько 40,4 млрд гривень доходу і повинні сплатити податку на доходи фізичних осіб в сумі близько 1,2 млрд гривень і понад 159,8 млн гривень військового збору.

Найбільша сума доходу, яка була задекларована у цьому році, становить 7,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Державній податковій службі визначили, що серед 529 тис. декларацій про дохід у 2018 році, 5 143 особи були визначеними мільйонерами. Найбільша концентрація мільйонерів в Києві (2194 людини), Київській (378 осіб), Харківській (339 осіб), Дніпропетровській (333 людини) областях.

Тим часом у лютому 2020 до зведеного бюджету надійшло 62,2 млрд гривень, що на 10,5 млрд гривень, або 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більше новин про: Київ Мільйонери податкова служба декларація Державна податкова служба України

Пальчевський виходить до другого туру на виборах м...
Труханов задекларував 700 тисяч доходу і мільйон м...
У квітні "закрилися" 13,3 тис. підприємців...
Лукашенко у своїй декларації стверджує, що не має ...
Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Харків'яни за період карантину скоротили заборгованість за газ 13:58 Прес-реліз
У Києві поліцейські за підтримки бійців КОРДу затримали викрадачів бізнесмена Сергія Ткаченка, – Андрій Крищенко 13:44
В СБУ запустили оновлену версію MISP-UA для протидії кіберзагрозам 13:26
Нацполіція заявляє про випадки невірної ідентифікації номерів системою автоматичної фіксації порушень ПДР 13:23 Документ
КС почав розгляд конституційність "антиколомойського" закону про банки 13:15
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok