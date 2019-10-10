Антисемітизму в Україні немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений в тому, що в Україні немає антисемітизму в той час, як в Офісі Президента не знають, коли Зеленський відвідав Бабин Яр – до або після скандалу

Про це він повідомив журналістам у перерві в так званому прес-марафоні, передають Українські Новини.

"Ми зустрічалися і про це говорили в Бабиному Яру, я також говорив про це в Америці, коли зустрічався з діаспорою, і вони мені це підтверджують. Я вважаю, що у нас був це питання в радянські часи, на початку 90-х. Зараз, напевно, у нас це є серед якихось людей, але це кимось підігрівається. Я вважаю, що зараз в Україні антисемітизму немає", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня Зеленський першим з Президентів не з'явився на церемонію вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Після поширення цього факту Офіс Президента заявив, що Зеленський відвідав Бабин Яр таємно, і надав підтверджуючі фотографії.

Головний рабин Асман заявив, що Зеленський не повинен звітувати, чому не відвідав заходи в Бабиному Яру.