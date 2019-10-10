Теракт у німецькій синагозі із загиблими: Україна відреагувала на трагедію

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко шокований терактом біля синагоги в Галле в Німеччині.\r\nПро це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Глибоко вражений і засмучений терористичним нападом на синагогу в Галле в єврейський святий день Йом-Кіпур. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви антисемітизму і вкрай правого екстремізму і в цей час скорботи стоїмо поруч з Німеччиною", - написав міністр.\r\nЗа даними ЗМІ, 9 жовтня громадянин Німеччини скоїв збройний напад на синагогу в Галле. Він застосував вогнепальну зброю і вибухівку. Загинули 2 людини.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМотивом нападу були антисемітські настрої злочинця.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі розбили вікна в хоральній синагозі Дрогобича у Львівській області.\r\nТакож в синагозі в Пенсільванії розстріляли 8 осіб і в головну синагогу Львова кинули коктейль Молотова. Раніше в Умані в синагогу на могилі Нахмана кинули свинячу голову зі свастикою.