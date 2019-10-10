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  • Теракт у німецькій синагозі із загиблими: Україна відреагувала на трагедію
10 жовтня 2019, четвер, 10:46 10
Європа 2019-10-10T11:30:03+03:00
Українські Новини
Теракт у німецькій синагозі із загиблими: Україна відреагувала на трагедію

Теракт у німецькій синагозі із загиблими: Україна відреагувала на трагедію

Теракт в синагозі. Скріншот: Focus Online
Теракт в синагозі. Скріншот: Focus Online

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко шокований терактом біля синагоги в Галле в Німеччині.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Глибоко вражений і засмучений терористичним нападом на синагогу в Галле в єврейський святий день Йом-Кіпур. Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви антисемітизму і вкрай правого екстремізму і в цей час скорботи стоїмо поруч з Німеччиною", - написав міністр.

За даними ЗМІ, 9 жовтня громадянин Німеччини скоїв збройний напад на синагогу в Галле. Він застосував вогнепальну зброю і вибухівку. Загинули 2 людини.

Мотивом нападу були антисемітські настрої злочинця.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі розбили вікна в хоральній синагозі Дрогобича у Львівській області.

Також в синагозі в Пенсільванії розстріляли 8 осіб і в головну синагогу Львова кинули коктейль Молотова. Раніше в Умані в синагогу на могилі Нахмана кинули свинячу голову зі свастикою.

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