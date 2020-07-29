Криклій розповів, як в Україні буде проходити впровадження єдиного транспортного е-квитка

Після того, як Кабмін анонсував введення єдиного електронного квитка для залізниці та метро в Києві Кабінет Міністрів схвалив проведення Міністерством інфраструктури експерименту щодо запровадження послуги з оформлення єдиного електронного транспортного квитка в Україні.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

"Після прийняття відповідного акта ми запускаємо цей експеримент і цей порядок дозволить нам провести реалізацію цього пілотного проєкту, просимо встановити термін його реалізації до 30 червня 2021 року", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Криклій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, уточнив, що введення єдиного електронного квитка буде відбуватися в три етапи:

планується об'єднати залізничні перевезення ("Київ - Харків"; "Київ-Одеса"; "Київ - Львів") і київський метрополітен; об'єднати всі залізничні перевезення і весь муніципальний транспорт Києва; додати внутрішні авіа та автобусні перевезення та розширити географію міст.

Також він зазначив, що Мінінфраструктури вже виходить на пілотне тестування з метою запровадити сучасні технології з оформлення єдиного електронного квитка, який дозволить скористатися замовленням послуг різних видів транспорту, об'єднати їх в одному місці з метою найкращого планування поїздки і економії часу.

На сьогодні, зі слів міністра, на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua в режимі експериментальної експлуатації вже функціонує кабінет пасажира з наданням доступу обмеженому колу осіб

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація витратила 504 млн гривень на впровадження електронного квитка.

У Київському метрополітені вивели з обороту жетони і виводять "зелені карти".