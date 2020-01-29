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29 січня 2020, середа, 20:30 10 Інфографіка
Суспільство 2020-01-29T21:15:01+02:00
Українські Новини
З квітня в київському метро можна буде розплатитися тільки QR-кодом і Е-квитком

З квітня в київському метро можна буде розплатитися тільки QR-кодом і Е-квитком

Елена Новикова
Київський метрополітен, Е-квиток, QR-код
У Києві жетони виводять з обороту. Фото: КП
У Києві жетони виводять з обороту. Фото: КП "Київський метрополітен"

У Київському метрополітені поступово виводять з обігу жетони та "зелені карти". Жетонами можна буде скористатися до березня 2020 року, а проїзними — до березня 2021. Про те, коли столиця повністю перейде на використання Е-квитків і чеків з QR-кодом в метро, повідомляє КП "Київський метрополітен".

Згідно з розпорядженням КМДА про вартість проїзду в громадському транспорті в рамках впровадження Е-квитка, жетонами можна буде скористатися до 31 березня 2020 року. З 1 квітня 2020 будуть діяти тільки чеки з QR-кодами та Е-квитки.

Записаними поїздками на зелених картах можна буде скористатися до 31 березня 2021 року.

E-квиток можна купити і поповнити:

  • на станціях Київського метрополітену;
  • у особистому кабінеті киянина;
  • у додатках KyivSmartCity і Приват24;
  • в терміналах самообслуговування Е-квитка, Приватбанку, IBox, EasyPay, 2click;
  • KyivPayBot в Телеграм і Facebook;
  • KyivMetroBot в Телеграм і Facebook.

Також найближчим часом його можна буде поповнити з допомогою мобільного додатку Сбер 24/7 і в терміналах самообслуговування Ощадбанку та на порталі ЕаѕуРау.

Чек з QR-кодом можна придбати в боксах самообслуговування та в касах Київського метрополітену.

Тарифи на покупку Е-квитка і чек з QR-кодом:

Тарифи на покупку Е-квитка і QR-коду. Скріншот: transport.kyivcity.gov.uaТарифи на покупку Е-квитка і QR-коду. Скріншот: transport.kyivcity.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, з листопада в Київському метрополітені діють нові правила користування.

Також у Києві хочуть побудувати дві нові лінії метро.

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