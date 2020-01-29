З квітня в київському метро можна буде розплатитися тільки QR-кодом і Е-квитком

У Київському метрополітені поступово виводять з обігу жетони та "зелені карти". Жетонами можна буде скористатися до березня 2020 року, а проїзними — до березня 2021. Про те, коли столиця повністю перейде на використання Е-квитків і чеків з QR-кодом в метро, повідомляє КП "Київський метрополітен". Згідно з розпорядженням КМДА про вартість проїзду в громадському транспорті в рамках впровадження Е-квитка, жетонами можна буде скористатися до 31 березня 2020 року. З 1 квітня 2020 будуть діяти тільки чеки з QR-кодами та Е-квитки. Записаними поїздками на зелених картах можна буде скористатися до 31 березня 2021 року. E-квиток можна купити і поповнити: на станціях Київського метрополітену; у особистому кабінеті киянина; у додатках KyivSmartCity і Приват24; в терміналах самообслуговування Е-квитка, Приватбанку, IBox, EasyPay, 2click; KyivPayBot в Телеграм і Facebook; KyivMetroBot в Телеграм і Facebook. Також найближчим часом його можна буде поповнити з допомогою мобільного додатку Сбер 24\/7 і в терміналах самообслуговування Ощадбанку та на порталі ЕаѕуРау. Чек з QR-кодом можна придбати в боксах самообслуговування та в касах Київського метрополітену. Тарифи на покупку Е-квитка і чек з QR-кодом: Тарифи на покупку Е-квитка і QR-коду. Скріншот: transport.kyivcity.gov.ua Як повідомляли Українські Новини, з листопада в Київському метрополітені діють нові правила користування. Також у Києві хочуть побудувати дві нові лінії метро.