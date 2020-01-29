З квітня в київському метро можна буде розплатитися тільки QR-кодом і Е-квитком

У Києві жетони виводять з обороту. Фото: КП "Київський метрополітен"

У Києві жетони виводять з обороту. Фото: КП "Київський метрополітен"

У Київському метрополітені поступово виводять з обігу жетони та "зелені карти". Жетонами можна буде скористатися до березня 2020 року, а проїзними — до березня 2021. Про те, коли столиця повністю перейде на використання Е-квитків і чеків з QR-кодом в метро, повідомляє КП "Київський метрополітен".

Згідно з розпорядженням КМДА про вартість проїзду в громадському транспорті в рамках впровадження Е-квитка, жетонами можна буде скористатися до 31 березня 2020 року. З 1 квітня 2020 будуть діяти тільки чеки з QR-кодами та Е-квитки.

Записаними поїздками на зелених картах можна буде скористатися до 31 березня 2021 року.

E-квиток можна купити і поповнити:

на станціях Київського метрополітену;

у особистому кабінеті киянина;

у додатках KyivSmartCity і Приват24;

в терміналах самообслуговування Е-квитка, Приватбанку, IBox, EasyPay, 2click;

KyivPayBot в Телеграм і Facebook;

KyivMetroBot в Телеграм і Facebook.

Також найближчим часом його можна буде поповнити з допомогою мобільного додатку Сбер 24/7 і в терміналах самообслуговування Ощадбанку та на порталі ЕаѕуРау.

Чек з QR-кодом можна придбати в боксах самообслуговування та в касах Київського метрополітену.

Тарифи на покупку Е-квитка і чек з QR-кодом:

Тарифи на покупку Е-квитка і QR-коду. Скріншот: transport.kyivcity.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, з листопада в Київському метрополітені діють нові правила користування.

Також у Києві хочуть побудувати дві нові лінії метро.