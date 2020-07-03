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03 липня 2020, пʼятниця, 17:11 10
Політика світу 2020-07-03T19:00:03+03:00
Українські Новини
ЄС дозволив продавати "Ремдесивір" від коронавірусу, однак напередодні його викупила Адміністрація Трампа

ЄС дозволив продавати "Ремдесивір" від коронавірусу, однак напередодні його викупила Адміністрація Трампа

Елизавета Кесельман
США, Євросоюз, коронавірус в Європі, Коронавірус в США, лікування коронавірусу, Ремдесивір
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

В Європейській комісії офіційно дозволили використовувати препарат "Ремдесивір" для лікування коронавірусу. Проте Адміністрація президента США нещодавно викупила 90% запасів єдиного в світі виробника цього препарату, тому, де брати ліки, поки що не відомо. Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на сайт Єврокомісії.

Як наголошується, дешеві аналоги препарату має право виробляти Україна, але за ліцензійною угодою продавати їх у ЄС не може.

Вищий виконавчий орган ЄС рекомендував препарат для використання в найкоротші терміни, пояснюючи це надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Рішення зайняло тиждень, хоча зазвичай процедура авторизації ліків займає до 70 днів.

Таким чином, "Ремдесивір" можна вільно продавати на території ЄС. Однак є інша проблема — його відсутність на світовому ринку в найближчі три місяці. Патент на виробництво препарату є тільки у американської компанії Gilead Inc., яка продала більшу частину своїх запасів уряду США.

У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили з цього приводу стурбованість, але вирішили не робити заяв, поки не розберуться, чи є у Gilead Inc. домовленості про ліцензійне виробництво в інших країнах.

 

Зараз відомо, що компанія надала згоду на виробництво більш дешевої версії препарату в низці країн з низьким і середнім рівнем доходів, серед яких Україна, Білорусь і Узбекистан.

Угода виключає можливість продажу аналогу "Ремдесивіру" в Євросоюз, Китай, Японію, Мексику, США і Росію. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Зараз Євросоюз намагається щось зробити з можливістю закупівель "Ремдесивіру" або його дешевих аналогів. Єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування Стелла Кіріакідес веде переговори з Gilead Inc. про можливості резерву хоч якоїсь кількості курсів препарату для країн блоку, передає Financial Times.

Виробника першого схваленого препарату від коронавірусу критикують за надто високу ціну курсу — $3 120 для приватних осіб і $2 340 для держзакупівель. Однак "справедлива ціна", як зазначає американський Інститут клінічних та економічних досліджень, не може перевищувати $310.

Компанію Gilead Inc. цілком справедливо звинувачують у спробі монополізувати ринок ліків від небезпечної інфекції, яка заполонила весь світ, хоча препарат, невдало розроблений для боротьби з вірусом Ебола, не продемонстрував реальної ефективності у випадку з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США за добу зафіксували близько 50 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

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