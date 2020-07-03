ЄС дозволив продавати "Ремдесивір" від коронавірусу, однак напередодні його викупила Адміністрація Трампа

В Європейській комісії офіційно дозволили використовувати препарат "Ремдесивір" для лікування коронавірусу. Проте Адміністрація президента США нещодавно викупила 90% запасів єдиного в світі виробника цього препарату, тому, де брати ліки, поки що не відомо. Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на сайт Єврокомісії.

Як наголошується, дешеві аналоги препарату має право виробляти Україна, але за ліцензійною угодою продавати їх у ЄС не може.

Вищий виконавчий орган ЄС рекомендував препарат для використання в найкоротші терміни, пояснюючи це надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Рішення зайняло тиждень, хоча зазвичай процедура авторизації ліків займає до 70 днів.

Таким чином, "Ремдесивір" можна вільно продавати на території ЄС. Однак є інша проблема — його відсутність на світовому ринку в найближчі три місяці. Патент на виробництво препарату є тільки у американської компанії Gilead Inc., яка продала більшу частину своїх запасів уряду США.

У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили з цього приводу стурбованість, але вирішили не робити заяв, поки не розберуться, чи є у Gilead Inc. домовленості про ліцензійне виробництво в інших країнах.

Зараз відомо, що компанія надала згоду на виробництво більш дешевої версії препарату в низці країн з низьким і середнім рівнем доходів, серед яких Україна, Білорусь і Узбекистан.

Угода виключає можливість продажу аналогу "Ремдесивіру" в Євросоюз, Китай, Японію, Мексику, США і Росію. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Зараз Євросоюз намагається щось зробити з можливістю закупівель "Ремдесивіру" або його дешевих аналогів. Єврокомісар з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування Стелла Кіріакідес веде переговори з Gilead Inc. про можливості резерву хоч якоїсь кількості курсів препарату для країн блоку, передає Financial Times.

Виробника першого схваленого препарату від коронавірусу критикують за надто високу ціну курсу — $3 120 для приватних осіб і $2 340 для держзакупівель. Однак "справедлива ціна", як зазначає американський Інститут клінічних та економічних досліджень, не може перевищувати $310.

Компанію Gilead Inc. цілком справедливо звинувачують у спробі монополізувати ринок ліків від небезпечної інфекції, яка заполонила весь світ, хоча препарат, невдало розроблений для боротьби з вірусом Ебола, не продемонстрував реальної ефективності у випадку з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США за добу зафіксували близько 50 тис. нових випадків зараження коронавірусом.