Київрада хоче заборонити фото з тваринами "на пам'ять"

Київрада прийняла рішення про припинення експлуатації тварин для фото і відео після того, як у червні стало відомо про те, що Кабмін врегулював порядок реалізації конфіскованих тварин . Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Він написав, що його спільний з Вадимом Сторожуком проєкт рішення "Про встановлення обмеження надання фото - та відеопослуг з використанням тварин у Києві" підтримала Київрада.

Відтепер у столиці рекомендується припинити експлуатацію тварин для фото - та відеопослуг, а Національна поліція має посилити контроль у сфері захисту тварин.

"Фотографії з тваринами – це підтримка насильства. Усе своє коротке життя вони проводять на ланцюгу, без доступу до води та їжі і без можливості природно рухатися. Не дивно, що такі звірі не доживають до старості", – написав Яловий.

На його думку, таке рішення Київради це перший крок до цивілізованого поводження з тваринами в столиці.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у 24 містах України пройшли марші на захист тварин, Окружний адміністративний суд Одеси заборонив використовувати тварин в одеському цирку.

Також Національний цирк передасть всіх тварин в природний еко-парк.