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17 вересня 2019, вівторок, 19:40 11
Суспільство 2019-09-17T20:45:01+03:00
Українські Новини
З одеського цирку зникнуть тварини: вперше в Україні суд заборонив їхню експлуатацію

З одеського цирку зникнуть тварини: вперше в Україні суд заборонив їхню експлуатацію

Засідання суду в Одесі про заборону використання тварин у цирку. Фото: Володимир Нечепуренко/
Засідання суду в Одесі про заборону використання тварин у цирку. Фото: Володимир Нечепуренко/"Громадське"

Після того, як у 24 містах України пройшли марші на захист тварин, Окружний адміністративний суд Одеси заборонив використовувати тварин в одеському цирку. Це перше таке рішення в Україні, повідомляє "Громадське".

Зоозахисники подали позов проти одеського цирку після того, як під час позапланової перевірки з екоінспекцією зафіксували порушення в утриманні диких тварин.

Позов мав на меті заморозити господарську діяльність цирку, доки не будуть виконані вимоги щодо заборони їх використання. 

На засідання суду прийшли зоозахисники та робітники цирку, які вважають, що цирк хочуть закрити повністю та бояться за свої робочі місця.

Під час засідання представник цирку у суді, комерційний директор Юрій Горлочов, вимагав припинення розгляду справи, до закінчення розгляду іншої, що перебуває в приморському суді. Вона також пов'язана з перевірками, але суддя відмовила у клопотанні. 

Після чотирьох годинного засідання Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю. Зоозахисники та екоінспектори кажуть, що таке рішення стало першим у країні та вбачають у цьому значний прогрес у "поваленні застарілої циркової системи".

Після того, як рішення суду набуде чинності, у виставах одеського цирку зможуть брати участь тільки люди.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві під ОПУ пройшла акція за цирк без тварин. Також суд підтвердив заборону на експлуатацію тварин у пересувних цирках у Києві.

Тим часом Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.

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