З одеського цирку зникнуть тварини: вперше в Україні суд заборонив їхню експлуатацію

Після того, як у 24 містах України пройшли марші на захист тварин, Окружний адміністративний суд Одеси заборонив використовувати тварин в одеському цирку. Це перше таке рішення в Україні, повідомляє "Громадське".\r\nЗоозахисники подали позов проти одеського цирку після того, як під час позапланової перевірки з екоінспекцією зафіксували порушення в утриманні диких тварин.\r\nПозов мав на меті заморозити господарську діяльність цирку, доки не будуть виконані вимоги щодо заборони їх використання. \r\nНа засідання суду прийшли зоозахисники та робітники цирку, які вважають, що цирк хочуть закрити повністю та бояться за свої робочі місця.\r\nПід час засідання представник цирку у суді, комерційний директор Юрій Горлочов, вимагав припинення розгляду справи, до закінчення розгляду іншої, що перебуває в приморському суді. Вона також пов'язана з перевірками, але суддя відмовила у клопотанні. \r\nПісля чотирьох годинного засідання Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю. Зоозахисники та екоінспектори кажуть, що таке рішення стало першим у країні та вбачають у цьому значний прогрес у "поваленні застарілої циркової системи".\r\nПісля того, як рішення суду набуде чинності, у виставах одеського цирку зможуть брати участь тільки люди.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві під ОПУ пройшла акція за цирк без тварин. Також суд підтвердив заборону на експлуатацію тварин у пересувних цирках у Києві.\r\nТим часом Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.