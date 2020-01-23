Національний цирк передасть всіх тварин в природний еко-парк

В Україні до кінця 2020 року державні цирки відмовляться від вистав з тваринами. Про це заявив глава Мінкульту Володимир Бородянський у четвер, 23 січня.

Національний цирк України передасть тварин приватному Фельдман Экопарку, який знаходиться в Харкові.

Сьогодні був підписаний відповідний меморандум з екопарком. Згідно з документом, Фельдман Екопарк зобов'язався розміщувати тварин в умовах, які відповідають вимогам кожного виду, доглядати за цими тваринами і надавати ветеринарну допомогу, вести реєстр містяться тварин і звітувати про їх стан".

"Що стосується тварин, які перебувають у приватній власності, ми також готові разом з громадськими організаціями допомогти власникам тварин ці питання вирішити. Ми передбачили в меморандумі можливість для них долучитися до співпраці в рамках цього документа, але ми не маємо ні права, ні наміру втручатися в рішення, які приймуть власники", - заявила заступник глави Мінкульту Ірина Подоляк.

Також з Бердянського зоопарку п'ять львів вивезуть в заповідник дикої природи в Африці.