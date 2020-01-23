підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 січня 2020, четвер, 19:34 5
Суспільство 2020-01-23T20:22:00+02:00
Українські Новини
Національний цирк передасть всіх тварин в природний еко-парк

Національний цирк передасть всіх тварин в природний еко-парк

Ольга Фандорина
експлуатація тварин у цирках, Цирк, Національний цирк
Цирк. Фото: Politeka
Цирк. Фото: Politeka

В Україні до кінця 2020 року державні цирки відмовляться від вистав з тваринами. Про це заявив глава Мінкульту Володимир Бородянський у четвер, 23 січня.

Національний цирк України передасть тварин приватному Фельдман Экопарку, який знаходиться в Харкові.

Сьогодні був підписаний відповідний меморандум з екопарком. Згідно з документом, Фельдман Екопарк зобов'язався розміщувати тварин в умовах, які відповідають вимогам кожного виду, доглядати за цими тваринами і надавати ветеринарну допомогу, вести реєстр містяться тварин і звітувати про їх стан".

"Що стосується тварин, які перебувають у приватній власності, ми також готові разом з громадськими організаціями допомогти власникам тварин ці питання вирішити. Ми передбачили в меморандумі можливість для них долучитися до співпраці в рамках цього документа, але ми не маємо ні права, ні наміру втручатися в рішення, які приймуть власники", - заявила заступник глави Мінкульту Ірина Подоляк.

Також з Бердянського зоопарку п'ять львів вивезуть в заповідник дикої природи в Африці.

Більше новин про: експлуатація тварин у цирках Цирк Національний цирк

ЄС призупинив імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу у Вінницькій області
Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими, - Зеленський
Новини
"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn допрацьовують партнерство, яке буде включати операційне управління, - позиція DB 20:24
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Національний цирк передасть всіх тварин в природний еко-парк 19:34
Мінінфраструктури підтвердило, що платить гендиректору "Укрпошти" в 2 рази більше, ніж США своєму Президенту 19:32 Документ
Платіжну інфраструктуру України НБУ хоче перевести на міжнародний стандарт ISO 20022 19:08
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
Чиновники планують купити непотрібні армії бронеавтомобілі за завищеними цінами, - Бутусов 11:41
більше новин
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
більше новин
"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok