У Вінниці поліцейські затримали зловмисників, які підривали банкомати

У Вінниці вранці 29 липня під час спроби пограбування банкомату співробітники поліції затримали двох жителів Донецької області, які причетні до аналогічних злочинів у різних регіонах України.

"З допомогою газової суміші вони намагалися підірвати банкомат і викрасти кошти з банкомату. Зловмисників, які втекли з місця події на автомобілі "Ауді", затримали неподалік від місця скоєння злочину, у дворах багатоповерхівок", – йдеться в заяві МВС.

Злочинці намагалися переодягнутися і позбутися від одягу, в якому намагалися скоїти злочин. Поліцейські оглянули автомобіль затриманих, вилучені балаклави, рукавички, телефони, одяг та інші речові докази.

Відомо також, що затримані раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, у Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень.

Також двох українців, підозрюваних у розкраданні $1,5 млн з банкоматів російського "Сбербанку".