У Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень

16 лютого, в Миколаєві невідомі віджавши вікно, проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали велику суму грошей. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Грабіжники викрали з банкомату більш 250 тисяч гривень.

"Встановлено, що злочинці підірвали банкомат, який знаходиться в приміщенні банку в нежитловому будинку. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб", - йдеться в повідомленні.

Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше в продуктовому магазині під Дніпром сталося пограбування століття - злочинці вкрали банкомат з 350 тис. гривень. Тим часом в Запоріжжі в житловому будинку прогримів вибух: підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.