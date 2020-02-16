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  • У Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень
16 лютого 2020, неділя, 13:30 24
Події 2020-02-16T17:30:02+02:00
Українські Новини
У Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень

У Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень

Ольга Фандорина
вибух, Миколаїв, пограбування, Пограбування банкомату
Банкомат. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Банкомат. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

16 лютого, в Миколаєві невідомі віджавши вікно, проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали велику суму грошей. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Грабіжники викрали з банкомату більш 250 тисяч гривень.

"Встановлено, що злочинці підірвали банкомат, який знаходиться в приміщенні банку в нежитловому будинку. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб", - йдеться в повідомленні.

Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше в продуктовому магазині під Дніпром сталося пограбування століття - злочинці вкрали банкомат з 350 тис. гривень. Тим часом в Запоріжжі в житловому будинку прогримів вибух: підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.

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