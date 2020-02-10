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  • Двох українців, підозрюваних у розкраданні $1,5 млн з банкоматів російського "Сбєрбанку", затримали в Боснії
10 лютого 2020, понеділок, 08:35 9
Світ 2020-02-10T08:48:48+02:00
Українські Новини
Двох українців, підозрюваних у розкраданні $1,5 млн з банкоматів російського "Сбєрбанку", затримали в Боснії

Двох українців, підозрюваних у розкраданні $1,5 млн з банкоматів російського "Сбєрбанку", затримали в Боснії

Елизавета Кесельман
Сбєрбанк, Сбєрбанк Росії, викрадання коштів, Пограбування банку
Ощадбанк.Фото: finclub.net
Ощадбанк.Фото: finclub.net

В Боснії затримали двох із трьох підозрюваних українців у крадіжці розкраданні 1,5 мільйона доларів з банкоматів російського "Сбербанку". Про це передає Радіо.Свобода.

Наголошується, що підозрюваних у крадіжці еквівалента 1,51 мільйона доларів з банкоматів російського "Сбеєрбанк" затримали в Боснії і Герцеговині, згідно собщениям місцевих ЗМІ, вони були поміщені в попереднє ув'язнення на місяць.

Дмитра Бойка та Олександра Зайцева заарештували 2 лютого. Третій підозрюваний, Ярослав Титаренко, все ще перебуває на волі - 3 лютого він виїхав в Угорщину, повідомляє боснийсая поліція.

Всі троє в'їхали в Боснію з Сербії 31 січня. За даними місцевої поліції, вони проживають як в Чорногорії, так і в Сербії.

Приблизно 60 000 доларів в місцевій валюті було знайдено у двох затриманих підозрюваних, які орієнтувалися виключно на банкомати, що належать російському "Сбербанку".

Російський державний банк повідомив Sarajevo Times, що вкрадені гроші досі відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше клієнта "Ощадбанку" прийшов антисемисткий пароль: "вбивай євреїв."

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