Котировки акций МХП повысились с 4 по 7 мая на 0,3% до $6

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 4 по 7 мая повысились на 0,3%, или на 0,02 доллара до 6 долларов, продолжив рост 3-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 1 до 4 мая котировки акций упали с 6,16 доллара до 5,98 доллара, после чего 5 мая резко выросли до 6,3 доллара.

6 мая котировки снова начали падать и 7 мая достигли отметки 6 долларов.

8 мая сделки не осуществлялись.

С начала года котировки акций компании снизились на 38,1% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП упали на 6,6% перед Пасхой.

"Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Основателем компании является Юрий Косюк.

Акции МХП котируются в форме глобальных депозитарных расписок на бирже с 2008 года.