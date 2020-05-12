подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 11:20 98
Экономика 2020-05-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Котировки акций МХП повысились с 4 по 7 мая на 0,3% до $6

Котировки акций МХП повысились с 4 по 7 мая на 0,3% до $6

Валерия Драгомирова
Акции, Мироновский хлебопродукт, МХП
Биржа котировки. Фото: landlord.ua
Биржа котировки. Фото: landlord.ua

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 4 по 7 мая повысились на 0,3%, или на 0,02 доллара до 6 долларов, продолжив рост 3-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 1 до 4 мая котировки акций упали с 6,16 доллара до 5,98 доллара, после чего 5 мая резко выросли до 6,3 доллара.

6 мая котировки снова начали падать и 7 мая достигли отметки 6 долларов.

8 мая сделки не осуществлялись.

С начала года котировки акций компании снизились на 38,1% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП упали на 6,6% перед Пасхой

"Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Основателем компании является Юрий Косюк.

Акции МХП котируются в форме глобальных депозитарных расписок на бирже с 2008 года.

Больше новостей о: Акции Мироновский хлебопродукт МХП

За сутки в Киеве 59 случаев коронавируса, среди них медики и трехмесячная девочка
В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом
Новости
Медики рекомендуют пока не открывать магазины с одеждой и обувью из-за вспышки больных 12:49
Киевская вторичка в апреле подешевела на 3,5% 12:37
Дезинфекция и температурный скрининг. Как во Львове работают музеи в условиях карантина 12:28
Квартиры в новостройках Киева подешевели на 1,5% впервые за 5 месяцев 12:15
За сутки в Киеве 59 случаев коронавируса, среди них медики и трехмесячная девочка 12:12
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
больше новостей
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok