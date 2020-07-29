Прикордонники розповіли, за що іноземці пропонують хабарі

Відразу кілька іноземців намагалися потрапити в Україну не за правилами і пропонуючи при цьому хабарі прикордонникам, поки українців не пускають у країни ЄС по "безвізу",

Про це розповіли в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Прикордонники вважають, що іноземці не готуються до поїздки, тому при виникненні труднощів пропонують хабар.

"У пункті пропуску "Нові Яриловичі" громадянка Білорусі запропонувала прикордоннику 100 доларів неправомірної вигоди за пропуск в Україну без завантаження мобільного додатка "Дій вдома і медичного страхового поліса.

Через відсутність медичної страховки пропонували 50 євро хабара і в пункті пропуску "Тиса".

3000 російських рублів спробували "прилаштувати" троє наших земляків повертаючись з ТОТУ через КПВВ "Чонгар", щоб не встановлювати додаток "Дій вдома".

А в пункті "Сеньківці", виїжджаючи до Росії, наша землячка за безперешкодний пропуск її батька за недійсним паспортом запропонувала охоронцям кордону 3000 російських рублів неправомірної вигоди", — розповіли в прикордонному відомстві.

У ДПС додали, що за цим фактом прикордонники направили в поліцію повідомлення про виявлення ознак злочинів ст. 369 КК "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Там нагадали про необхідність вчасно і правильно оформляти документи, щоб не зіпсувати собі подорож.

Як повідомляли Українські Новини, поїхати без обсервації та карантину можна в Туреччину і Єгипет.

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