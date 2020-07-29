Київ має намір облаштувати пішохідну зону з фонтаном біля станції метро "Арсенальна"

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір облаштувати пішохідну зону з фонтаном біля станції метро "Арсенальна".

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні місто перевантажене автомобілями. І закрити якісь вулиці тільки для пішоходів - дуже складно для трафіку. Але ми вже визначилися з кількома такими зонами. Першою пішохідною зоною в центрі міста стане територія біля станції метро "Арсенальна". Це не буде заважати руху авто, бо створена вона буде не на дорозі. Там облаштують рекреаційну зону і згодом встановлять фонтан", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, кошти на цей проєкт будуть залучені не з бюджету міста.

До створення цієї зони вже готові приєднатися приватні підприємці, бізнес яких розташований поруч.

"В подальшому ми будемо розглядати можливість створення пішохідних зон в інших районах столиці. І не тільки в центральних", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідні зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного. Пізніше КМДА оскаржила це рішення суду.

Також КМДА затвердила проєкт реконструкції зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові у Дніпровському районі на 495,2 млн гривень.