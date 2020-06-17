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17 червня 2020, середа, 17:05 5
Суспільство 2020-06-17T19:15:02+03:00
Українські Новини
Пішохідна зона на Сагайдачного може залишитися. Київ оскаржив рішення суду

Пішохідна зона на Сагайдачного може залишитися. Київ оскаржив рішення суду

Кира Молчанова
Контрактова площа, Брифінг Кличка, пішохідна зона, Сагайдачного
Вулиця Сагайдачного. Фото: www.facebook.com/valentyn.mondryivsky
Вулиця Сагайдачного. Фото: www.facebook.com/valentyn.mondryivsky

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування пішохідних зон вулиці Петра Сагайдачного та Контрактовій площі Київська міська державна адміністрація (КМДА) оскаржила.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити, що місто подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Тому, я переконаний, що не може купка людей, які ініціювали позов за різними мотивами, в тому числі і політичним, нехтувати інтересами суспільства", - сказав він.

Він наголосив, що місто має намір облаштовувати ці зони як туристичні локації.

В наступному році Київ планує реконструкцію Контрактової площі і вулиці Сагайдачного.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування пішохідних зон на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проєкт реконструкції зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові у Дніпровському районі на 495,2 млн гривень.

 

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