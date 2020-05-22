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22 травня 2020, пʼятниця, 22:35 7
Політика 2020-05-23T00:15:01+03:00
Українські Новини
Пішохідні зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного в Києві завадили транспорту, і їх скасували

Пішохідні зони на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного в Києві завадили транспорту, і їх скасували

Кира Молчанова
Подол, Київ, Контрактова площа
Контрактова площа. Фото: kievphotosite.com
Контрактова площа. Фото: kievphotosite.com

У Києві на Подолі провели реконструкцію кількох вулиць, що полегшило прогулянки по історичному центру столиці. Проте пізніше окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідні зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

Про це йдеться в рішенні суду від 18 травня, передають Українські Новини.

Згідно йому, позивачі звернулися до суду, оскільки розпорядження КМДА, яке вводить пішохідні зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі, призводить до погіршення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць, а також до затримок і перепробігу транспорту, відповідач не мав повноважень на повну заборону руху транспортних засобій вказаною у спірному розпорядженні ділянкою, крім того, спірне розпорядження було прийнято без врахування громадських інтересів та без проведення громадських слухань.

Адмінсуд проаналізував законодавство, чинне на той момент, і прийшов до висновку, що КМДА не мала права обмежувати рух на постійній основі, а тільки по святах і у виняткових випадках.

"Повноваження органів місцевого самоврядування на повний безстрокову заборону руху транспортних засобів на вулицях законодавством не передбачено", - повідомляється судом.

Крім того, зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п'ять років.

"Визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 серпня 2016 №648 "Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові та неробочі дні релігійних свят" від 28 липня 2017 №912", - сказано в рішенні суду.

Таким чином, суд повністю задовольнив позов.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві вирішили побудувати ще один пішохідний міст – від Оболонської набережної до острова Оболонського. Будівництво буде завершено до кінця нинішнього року.

Поки ж у Києві планується створити 17 зелених зон для туризму недалеко від житлових масивів.

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