З держбюджету виділять 10 млрд гривень на покриття "зеленого тарифу", - Міненерго

На виплату виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за "зеленим тарифом" Кабінет Міністрів має передбачити 10 млрд гривень у державному бюджеті в той час, як Дмитро Разумков підписав закон про зниження "зелених тарифів" для сонячних і вітряних електростанцій до 15%.

Про це в Міністерстві енергетики повідомили Українським Новинам.

"За оцінками Міненерго загальний обсяг виплат із "зеленого тарифу" у 2020 році (з урахуванням реструктуризації) становитиме 49-50 млрд гривень. Відповідно, 20% - близько 10 млрд гривень", - повідомили в міністерстві.

Наголошується, що обсяг електроенергії з альтернативних джерел, що відповідає 20% від загального обсягу виробленої електроенергії з ВДЕ в 2020 році становить 2,3 млрд кВт-ч.

Крім того, в Міністерстві підкреслили, що в законопроєкті не прописано, що Кабмін має підготувати відповідні зміни до закону про держбюджет на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для СЕС потужністю більш як 1 МВт на 15%, для ВЕС – на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявив, що в 2017-2020 роках "зелений тариф" в Україні був на 44-164% вище для вітряних електростанцій (ВЕС), ніж у Німеччині.