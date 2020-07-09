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09 липня 2020, четвер, 11:03 6
Економіка 2020-07-09T11:29:08+03:00
Українські Новини
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, — Герус

Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, — Герус

Григорий Яковенко
Андрій Герус, Зелений тариф, Вітрова електростанція, Відновлювана енергетика
Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявляє, що у 2017-2020 роках "зелений тариф" для вітряних електростанцій (ВЕС) в Україні був на 44-164% вищим, ніж у Німеччині.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Крім сонця, великим сегментом відновлюваної енергетики є вітроелектростанції. "Зелені тарифи" на вітер залежать від: а) сили вітру, б) вартості і продуктивності технологій, в) ризиків країни. Відповідно ці фактори і впливають на розмір "зеленого тарифу", — написав Герус.

Він уточнив, що у 2011 році вартість вітрової турбіни становила 1,45 долара/Вт, а у 2020 - 0,85 долара/Вт. При цьому фактор потужності вітрової турбіни збільшився з 28% до 36%.

"Відповідно до Німеччини з удосконаленням технологій знижувався і "зелений тариф" на вітер. Особливу зниження бачимо в 2017 році, коли Німеччина перейшла на систему конкурентних аукціонів", — підкреслив Герус.

Він зазначив, що у 2017 році "зелений тариф" для ВЕС в Україні був вище на 164%, в 2018 році — на 79%, в 2019 році — на 66% і до 2020 року — на 44%.

"Як бачимо, у 2011-2016 роках премія українських "зелених тарифів" до німецьких становила близько 20%. І вітростанції будувалися... А найбільшим власником вітростанцій виявилася компанія ДТЕК Ріната Ахметова. На другому місці - ніби шведський інвестор Карл Стурен, який будує станції за гроші Валерія Хорошковського", — підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) в Україні був у 2,5-3 рази вище, ніж у Німеччині.

Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Раніше повідомлялося про те, що через ретроспективний перегляд "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків.

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