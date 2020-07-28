Разумков підписав закон про зниження "зелених тарифів" для сонячних і вітряних електростанцій до 15%

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про зниження з липня "зелених тарифів" для СЕС потужністю більш як 1 МВт на 15%, для ВЕС – на 7,5% після того, як парламент підтримав законопроєкт про зниження "зелених тарифів" для сонячних (СЕС) і вітряних (ВЕС) електростанцій.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту № 3658 на сайті Ради, передають Українські Новини.

28 липня закон відправлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Згідно з пояснювальною запискою, Рада знизила розмір "зелених тарифів" з 1 липня 2020 для об'єктів, введених в експлуатацію з липня 2015 до 31 грудня 2019: для СЕС потужністю понад 1 МВт - на 15%, для СЕС менше 1 МВт - на 10% і для ВЕС - на 7,5%.

Також парламент знизив "зелені тарифи" з 1 липня 2020 для СЕС і ВЕС, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року, на 2,5%, а також встановив граничний розмір "зеленого тарифу" для об'єктів відновлюваної енергетики, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року, що дозволить зменшити розмір "зелених тарифів" для таких об'єктів до 52%.

Крім того, парламент обмежив терміни введення в експлуатацію нових СЕС для отримання "зеленого тарифу" шляхом зменшення з 1 серпня 2020 розмірів "зеленого тарифу" для таких об'єктів на 50%.

Також Рада ввела з 2022 року повну відповідальність (у 2021 році - 50% відповідальності) за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників електроенергії з ВДЕ, що створить для таких суб'єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпущення електроенергії та сприятиме розвитку сектору балансованих потужностей.

При цьому розмір допустимої похибки прогнозування становить для ВЕС 10%, для СЕС - 5%.

Також парламент визначив оператора системи передачі електроенергії національну енергетичну компанію "Укренерго" відповідальною за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електроенергії в результаті виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження, відповідно до методики, що затверджується Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) , а також за надання державних гарантій щодо незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього закону, для виробників електроенергії за "зеленим тарифом".

При цьому було вдосконалено процедури організації та проведення "зелених аукціонів".

Зокрема, передбачається: забезпечення можливості участі в аукціонах СЕС, які розміщуються на дахах/фасадах будівель і капітальних споруд; надання можливості проведення аукціонів для СЕС, розміщених на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд (в тому числі споруд державної і комунальної власності), за аналогією з механізмом проведення аукціонів щодо земельних ділянок; визначення Кабміну відповідальним за встановлення щорічного графіка проведення аукціонів.

Також Рада визначила максимальний розмір цінової пропозиції на аукціоні залежно від виду ВДЕ і року введення енергооб'єкта в експлуатацію; надала можливість проведення аукціонів по окремих видах альтернативних джерел енергії та аукціонів для інших (крім СЕС і ВЕС) виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії; знизила мінімальний обов'язковий розподіл частки квоти за технологіями з 15% до 10%.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для СЕС потужністю більш як 1 МВт на 15%, для ВЕС – на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявив, що в 2017-2020 роках "зелений тариф" в Україні був на 44-164% вище для вітряних електростанцій (ВЕС), ніж у Німеччині.