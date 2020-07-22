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22 липня 2020, середа, 09:30 363
Політика 2020-07-22T10:00:01+03:00
Українські Новини
Незважаючи на кризу, українці зацікавлені в інвестиціях у золото і ювелірні вироби, - Микола Гонта

Незважаючи на кризу, українці зацікавлені в інвестиціях у золото і ювелірні вироби, - Микола Гонта

Анна Рудык
Золото. Фото: pixabay
Золото. Фото: pixabay

Середньостатистичні українці виходять на ринок золота. Навчені багатьма кризами, зараз, навіть після жорсткого карантину і на другій хвилі COVID-19 люди інвестують не тільки в традиційні нерухомість або банківські депозити. Про це повідомляє сайт міста Києва.

"В Україні шукають маркетингові ніші, де за рахунок знижок, унікальних пропозицій і т. д. можна вкласти кошти, зберегти їх і навіть отримати перспективний продукт і прибуток. На золотому ринку це унікальні пропозиції від ювелірних компаній", - пишуть журналісти.

У публікації засновник бізнес-моделі B2B Jewelry Микола Гонта зазначив, що за останній час в Україні ювелірний бізнес був поставлений на коліна". При цьому ціна золота за чотири місяці зросла на 30%. Нещодавно під цим брендом відкрилися три нових магазини в Україні і один у Варшаві, сподівається відносно швидко відновити позиції на ринку. "B2B Jewelry - єдина компанія, яка збуджує споживчий попит", - вважає Микола Гонта.

За даними видання, маркетингова стратегія магазинів B2B Jewelry проста: продати ювелірний виріб з великою націнкою, за виручені кошти виготовити на власному заводі такі прикраси і відправити їх на ринок. При цьому попит стимулюється значним кешбеком – від 104%, причому його виплати проводяться щотижня, підвищуючи лояльність покупців.

Як раніше повідомлялося, Микола Гонта - ювелір з 20-річним стажем, бізнесмен, засновник ювелірного заводу "Шарм" у Вінниці та всеукраїнської мережі магазинів "B2B.Jewelry", Людина 2019 року, нагороджений пам'ятною статуеткою "Nika" в номінації за Соціальну справедливість.

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