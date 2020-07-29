У трех знаков зодиака возможны проблемы сегодня, — астролог

В то время, как во вторник звезды были на стороне Тельцов, Дев и Скорпионов, в среду Львы, Весы и Козероги столкнутся с пробелмами в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака 29 июля, расскажут Українські Новини.

Лев

Львам не время принимать радикальные решения. Звезды советуют в среду постараться сдерживать эмоции и не действовать необдуманно. Это неподходящий период для внесения изменений в ход текущих дел. Также не стоит форсировать события. Во второй половине дня будьте внимательны при выполнении рабочих задач.

Весы

В среду Весам нужно постараться освободиться от груза ненужных проблем. Решайте накопившиеся дела последовательно, без спешки. Этот день не совсем благоприятный период для финансовых мероприятий. Если это возможно, отложите все финансовые манипуляции до завтра.

Козерог

Козерогам в среду может не повезти в делах. Удача может отвернуться в самый неподходящий момент. Звезды уверяют, что в делах на какие-либо значимые результаты можно не рассчитывать, лучше сосредоточиться на происходящем и не стремиться форсировать события. В общении будьте честны и открыты с окружающими. Если что-либо не удастся решить в среду, у представителей этого знака получится справиться с этими делами в последующие дни.

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