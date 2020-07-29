ЗМІ повідомили про порушення карантину під час хресної ходи з Києво-Печерської лаври. У поліції заперечують

Поліція не виявила порушень режиму карантину під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі в Києво-Печерській лаврі з участю митрополита Онуфрія (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом). Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Києва. "Поліцейські були на місці і не зафіксували порушень карантину", — сказали у відомстві. Також порушення не були зафіксовані під час молебню на Володимирській гірці біля пам'ятника князю Володимиру. Разом з тим, за даними ЗМІ, після святкової служби в Києво-Печерській лаврі Онуфрій, священики і віряни організували і провели хресну ходу до печер, які розташовані на території святині. При цьому учасники заходу не дотримувалися карантинних обмежень і багато хто був без масок. Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція не зафіксувала порушень під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі. Крім того, як у Києві відсвяткували 1032 річницю хрещення Русі. Більшість заходів, запланованих на цей день, проводилися в церквах без парафіян.