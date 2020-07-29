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29 липня 2020, середа, 10:15 5
Силові структури 2020-07-29T10:34:15+03:00
Українські Новини
ЗМІ повідомили про порушення карантину під час хресної ходи з Києво-Печерської лаври. У поліції заперечують

ЗМІ повідомили про порушення карантину під час хресної ходи з Києво-Печерської лаври. У поліції заперечують

Валерия Драгомирова
ЗМІ, Києво-Печерська лавра, хресна хода, День хрещення Київської Русі, 28 липня
Хресна хода з Києво-Печерської лаври. Фото: пресслужба УПЦ (МП)
Хресна хода з Києво-Печерської лаври. Фото: пресслужба УПЦ (МП)

Поліція не виявила порушень режиму карантину під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі в Києво-Печерській лаврі з участю митрополита Онуфрія (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом).

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Києва.

"Поліцейські були на місці і не зафіксували порушень карантину", — сказали у відомстві.

Також порушення не були зафіксовані під час молебню на Володимирській гірці біля пам'ятника князю Володимиру.

Разом з тим, за даними ЗМІ, після святкової служби в Києво-Печерській лаврі Онуфрій, священики і віряни організували і провели хресну ходу до печер, які розташовані на території святині.

При цьому учасники заходу не дотримувалися карантинних обмежень і багато хто був без масок.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція не зафіксувала порушень під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі.

Крім того, як у Києві відсвяткували 1032 річницю хрещення Русі. Більшість заходів, запланованих на цей день, проводилися в церквах без парафіян.

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