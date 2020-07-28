Італія хоче продовжити надзвичайний стан через Covid-19 до кінця жовтня

В Італії планують продовжити до кінця жовтня надзвичайний стан через коронавірус. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Наголошується, що уряд хоче продовження надзвичайного стану, незважаючи на жорсткі протести опозиційних партій."Уряд прийме рішення про продовження надзвичайного стану до 31 жовтня тільки після подальшого проходження в парламенті", — заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

У вівторок вдень прем'єр-міністр Джузеппе Конте проінформує сенаторів про наміри уряду. Те ж саме він зробить у парламенті в середу вранці.

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою. Термін його дії завершиться в кінці липня.

"Можливе продовження просто означає, що ми можемо і далі приймати необхідні заходи, тому ви не повинні дивуватися, якщо буде прийнято рішення продовжити надзвичайний стан", — сказав Джузеппе Конте. Опозиційні партії кажуть, що мають намір оскаржити це рішення. Минулого тижня лідер "Ліги" Сальвіні заявив, що "надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я немає ... будь-хто, хто хоче продовжити надзвичайний стан, є ворогом Італії".

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію. Раніше у Туреччині заборонили ручну поклажу на авіарейсах через коронавірус.