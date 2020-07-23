"Укрзалізниця" відновила послугу харчування у швидкісних поїздах

У той час, як "Укрзалізниця" запустила 40 поїздів і відкрила продаж квитків на 5 поїздів у західні регіони і до моря, акціонерне товариство відновило послугу харчування у швидкісних поїздах.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Також компанія почала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв в поїздах далекого прямування.

"Так, під час подорожі швидкісними поїздами "Інтерсіті +" і "Інтерсіті" пасажири можуть придбати не тільки питну воду, холодні напої, але і харчові продукти в індивідуальному пакуванні та готові страви, що попередньо розфасовані у щільно закриту тару і не потребують підігріву. При цьому пасажири повинні дотримуватися наступних правил: безпечна дистанція та перебування у вагоні-буфеті не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візки представниками кейтерингової компанії і доставлення замовлення з вагона-буфета на місце поки не здійснюються", – йдеться в повідомленні.

Реалізація харчових продуктів у швидкісних поїздах здійснюється на підставі агентського договору з ТОВ "Вог Кафе".

У поїздах далекого прямування пасажири можуть придбати холодні напої та кондитерські вироби.

Як повідомляли Українські Новини, у червні філія "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЖСК) акціонерного товариства "Укрзалізниця" уклав додаткову угоду на 4 місяці з ТОВ "Вог Кафе", що входить в групу компаній оператора мережі автозаправних станцій під брендом WOG, про надання послуг харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті+".

Раніше "Укрзалізниця" звільнила керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія" за грубі порушення при відборі контрагента за надання послуги харчування в швидкісних поїздах "Інтерсіті+".