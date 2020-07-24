На заході України відновлюють курсування ще 46 приміських поїздів. Список напрямків

Курсування 46 приміських поїздів акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновить по території обслуговування Львівської залізниці (ЛЗ) до 1 серпня, в той час, як 7 липня УЗ запустила ще 12 приміських поїздів. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, перші з них вирушать в рейси вже 24 липня, решта - наступного тижня (з 27 липня). Зокрема, з 24 липня відновлюють роботу такі приміські поїзди: № 6109 "Львів - Мостиська-2"; № 6112 "Мостиська-2 - Львів"; "№ 6437 Коломия - Івано-Франківськ"; № 6452 "Коломия - Заліщики"; № 6451 "Заліщики - Коломия"; № 6441 "Коломия - Рахів"; № 6442 "Рахів - Коломия"; № 6092 "Львів - Здолбунів"; № 6093 "Здолбунів - Львів"; № 6204 "Тернопіль - Підволочиськ"; № 6207 "Підволочиськ - Тернопіль". Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила послугу харчування у швидкісних поїздах. Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря.