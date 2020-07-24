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24 липня 2020, пʼятниця, 14:46 9
Суспільство 2020-07-24T15:45:01+03:00
Українські Новини
На заході України відновлюють курсування ще 46 приміських поїздів. Список напрямків

На заході України відновлюють курсування ще 46 приміських поїздів. Список напрямків

Елена Новикова
Укрзалізниця, Електричка, приміські поїзди
Електричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/
Електричка. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

Курсування 46 приміських поїздів акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновить по території обслуговування Львівської залізниці (ЛЗ) до 1 серпня, в той час, як 7 липня УЗ запустила ще 12 приміських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, перші з них вирушать в рейси вже 24 липня, решта - наступного тижня (з 27 липня).

Зокрема, з 24 липня відновлюють роботу такі приміські поїзди:

  • № 6109 "Львів - Мостиська-2";
  • № 6112 "Мостиська-2 - Львів";
  • "№ 6437 Коломия - Івано-Франківськ";
  • № 6452 "Коломия - Заліщики";
  • № 6451 "Заліщики - Коломия";
  • № 6441 "Коломия - Рахів";
  • № 6442 "Рахів - Коломия";
  • № 6092 "Львів - Здолбунів";
  • № 6093 "Здолбунів - Львів";
  • № 6204 "Тернопіль - Підволочиськ";
  • № 6207 "Підволочиськ - Тернопіль".

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила послугу харчування у швидкісних поїздах.

Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря.

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