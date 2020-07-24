На заході України відновлюють курсування ще 46 приміських поїздів. Список напрямків

Курсування 46 приміських поїздів акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновить по території обслуговування Львівської залізниці (ЛЗ) до 1 серпня, в той час, як 7 липня УЗ запустила ще 12 приміських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, перші з них вирушать в рейси вже 24 липня, решта - наступного тижня (з 27 липня).

Зокрема, з 24 липня відновлюють роботу такі приміські поїзди:

№ 6109 "Львів - Мостиська-2";

№ 6112 "Мостиська-2 - Львів";

"№ 6437 Коломия - Івано-Франківськ";

№ 6452 "Коломия - Заліщики";

№ 6451 "Заліщики - Коломия";

№ 6441 "Коломия - Рахів";

№ 6442 "Рахів - Коломия";

№ 6092 "Львів - Здолбунів";

№ 6093 "Здолбунів - Львів";

№ 6204 "Тернопіль - Підволочиськ";

№ 6207 "Підволочиськ - Тернопіль".

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила послугу харчування у швидкісних поїздах.

Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря.