У Києві з понеділка знову запрацює міська електричка

Міська електричка (шостий вид громадського транспорту) у Києві з 8 червня поновлює рух з метою зменшення навантаження на транспорт столиці, електропоїзди курсуватимуть у години "пік". У вихідні за напрямами "Станція" Троєщина "- станція "Троєщина-2 - станція Почайна" та у зворотному. Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Запустити міську електричку хотіли ще 1 червня, однак Віталій Кличко розповів, що пуск транспорту був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички.

А тим часом, в Україні поновлено рух приміських електричок згідно з планом із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення.

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