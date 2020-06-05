підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 червня 2020, пʼятниця, 20:28 8
Суспільство 2020-06-05T23:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві з понеділка знову запрацює міська електричка

У Києві з понеділка знову запрацює міська електричка

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, Приміський транспорт, Рух міських електропоїздів, Залізничні квиткові каси
Міська електричка. Фото: Santehnik
Міська електричка. Фото: Santehnik

Міська електричка (шостий вид громадського транспорту) у Києві з 8 червня поновлює рух з метою зменшення навантаження на транспорт столиці, електропоїзди курсуватимуть у години "пік". У вихідні за напрямами "Станція" Троєщина "- станція "Троєщина-2 - станція Почайна" та у зворотному. Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Запустити міську електричку хотіли ще 1 червня, однак Віталій Кличко розповів, що пуск транспорту був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички.

А тим часом, в Україні поновлено рух приміських електричок згідно з планом із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення.

У поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 27 травня відновило роботу залізничних квиткових кас на вокзалах у рамках послаблення карантину.

Більше новин про: Укрзалізниця Приміський транспорт Рух міських електропоїздів Залізничні квиткові каси

У Києві з понеділка знову запрацює міська електричка
ДБР відмовилося відкрити справу про можливі зловживання прем'єра Шмигаля
Новини
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Бойовики на Донбасі не випускають нікого з ОРДЛО 23:06
Моторні оливи не є об'єктом оподаткування акцизом, — депутат Ради Гетманцев 22:30
Зеленський сказав, коли внесе в Раду законопроект про боротьбу з домашнім насильством 22:07
Forbes назвав Кріштіану Роналду першим футболістом-мільярдером 21:46
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Призначеня Володимира Усова головою космічного агентства викликає багато підозр, - експерт 13:05
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
більше новин
Євросоюз продовжить заборону на в'їзд іноземців до кінця червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok