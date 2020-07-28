Політолог назвав причини виходу Кучми з ТКГ і розповів, хто може зайняти його місце

Політолог Вадим Карасьов однією з можливих причин виходу другого президента України Леоніда Кучми з Тристоронньої контактної групи (ТКГ) назвав його вік Кучми. Водночас, з його слів, кандидатів на його місце в переговорах з Донбасу може бути кілька.

Про це політолог розповів виданню "Сьогодні".

"Це все-таки дуже поважний вік. По-друге, зараз переговори проводяться по скайпу. А Леонід Данилович звик до прямого спілкування. Це покоління не скайпу, це покоління іншого переговорного типу, для кого важливо особисте спілкування. Третя причина – як на мене, у переговорах якось все йде до завершення: або вони закінчаться нічим, або буде якийсь прорив. І може бути, що він не хоче брати на себе відповідальність за відсутність результату. Або брати відповідальність за результат, який не збігається з його баченням", – сказав Карасьов.

Ще однією з можливих причин, на думку політолога, може бути активізація переговорів по лінії Єрмак – Козак (керівник Офісу президента України – заступник голови Адміністрації президента РФ).

"Кучмі теж тут наче б відповідати за все, але безпосередньо не беручи участь – теж не дуже комфортна позиція", – зазначив політолог.

Про те, хто може замінити Кучму на посаді керівника делегації в ТКГ, політолог сказав, що це має бути людина з великим дипломатичним досвідом або політичною вагою.

"Можливо, це буде Олександр Моцик (колишній посол України в США), можливо, Олександр Чалий. Може, виявить своє бажання Володимир Горбулін. Тобто потрібен або дипломатичний досвід, або вага – все-таки з того боку такі "зубри" сидять. Важко робити припущення, думаю, незабаром ми почуємо прізвище наступника", – резюмував Карасьов.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

Тим часом, у Росії заявили, що Україна нібито намагається вийти з мінських угод через місцеві вибори.