підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Політолог назвав причини виходу Кучми з ТКГ і розповів, хто може зайняти його місце
28 липня 2020, вівторок, 16:24 15
Політика 2020-07-28T17:30:02+03:00
Українські Новини
Політолог назвав причини виходу Кучми з ТКГ і розповів, хто може зайняти його місце

Політолог назвав причини виходу Кучми з ТКГ і розповів, хто може зайняти його місце

Валерия Драгомирова
ТКГ, Мінські угоди, Вадим Карасьов, Леонід Кучма
Леонід Кучма. Фото: АПУ
Леонід Кучма. Фото: АПУ

Політолог Вадим Карасьов однією з можливих причин виходу другого президента України Леоніда Кучми з Тристоронньої контактної групи (ТКГ)  назвав його вік Кучми. Водночас, з його слів, кандидатів на його місце в переговорах з Донбасу може бути кілька.

Про це політолог розповів  виданню "Сьогодні".

"Це все-таки дуже поважний вік. По-друге, зараз переговори проводяться по скайпу. А Леонід Данилович звик до прямого спілкування. Це покоління не скайпу, це покоління іншого переговорного типу, для кого важливо особисте спілкування. Третя причина – як на мене, у переговорах якось все йде до завершення: або вони закінчаться нічим, або буде якийсь прорив. І може бути, що він не хоче брати на себе відповідальність за відсутність результату. Або брати відповідальність за результат, який не збігається з його баченням", – сказав Карасьов.

Ще однією з можливих причин, на думку політолога, може бути активізація переговорів по лінії Єрмак – Козак (керівник Офісу президента України – заступник голови Адміністрації президента РФ).

"Кучмі теж тут наче б відповідати за все, але безпосередньо не беручи участь – теж не дуже комфортна позиція", – зазначив політолог.

Про те, хто може замінити Кучму на посаді керівника делегації в ТКГ, політолог сказав, що це має бути людина з великим дипломатичним досвідом або політичною вагою.

"Можливо, це буде Олександр Моцик (колишній посол України в США), можливо, Олександр Чалий. Може, виявить своє бажання Володимир Горбулін. Тобто потрібен або дипломатичний досвід, або вага – все-таки з того боку такі "зубри" сидять. Важко робити припущення, думаю, незабаром ми почуємо прізвище наступника", – резюмував Карасьов.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

Тим часом, у Росії заявили, що Україна нібито намагається вийти з мінських угод через місцеві вибори.

Більше новин про: ТКГ Мінські угоди Вадим Карасьов Леонід Кучма

Зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" у 17...
Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ...
Порошенко сам вирішив прийти на допит в ДБР...
Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%...
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення 17:48
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Італія хоче продовжити надзвичайний стан через Covid-19 до кінця жовтня 17:22
Києво-Печерська лавра. Фото:
У Києво-Печерській лаврі після літургії провели хресну ходу на честь Хрещення Русі 17:10
Гривня трохи просіла. Офіційний курс валют на середу 16:37
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok