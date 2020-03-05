Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що епідемія коронавірусу COVID-19 сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані. Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

"Перш за все, в Китаї це вже за 80 тис. Там є місто, звідки воно все пішло - це Ухань, де знаходиться одна з закритих лабораторій F-4. І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин... що це тварини, змії і т. д. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Вважаємо, що саме звідти стався витік", - сказав Данілов.

За словами Данілова, це проблема китайської сторони.

"Але ми вважаємо, що це проблема китайської сторони і вони це розуміють, тому вони робили потужні заходи з локалізації вірусу. Вони закрили Ухань, оскільки розуміли, що у них там відбувається", - підкреслив Данілов.



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