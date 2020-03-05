підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 березня 2020, четвер, 15:09 10
Зовнішня політика 2020-03-05T15:11:04+02:00
Українські Новини
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов

Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов

Валерия Драгомирова
Олексій Данілов, Ухань, Лабораторія, коронавірус у світі
Олексій Данілов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Олексій Данілов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що епідемія коронавірусу COVID-19 сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані. Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

"Перш за все, в Китаї це вже за 80 тис. Там є місто, звідки воно все пішло - це Ухань, де знаходиться одна з закритих лабораторій F-4. І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин... що це тварини, змії і т. д. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Вважаємо, що саме звідти стався витік", - сказав Данілов.

За словами Данілова, це проблема китайської сторони.

"Але ми вважаємо, що це проблема китайської сторони і вони це розуміють, тому вони робили потужні заходи з локалізації вірусу. Вони закрили Ухань, оскільки розуміли, що у них там відбувається", - підкреслив Данілов.


Як повідомляли Українські Новини, у четвер в медцентрі "Нові Санжари" закінчився карантин. Українців відправили по домівках, а з іноземцями буде працювати посольство.

Більше новин про: Олексій Данілов Ухань Лабораторія коронавірус у світі

В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус
Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою
Новини
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов 15:09
У новому уряді немає жодної людини, яка буде займатися економікою, - Бойко 14:45
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
Людям треба пояснити, чому, маючи рекордний резерв газу, уряд підвищує ціни для населення, - Зубко 14:39
39% опитаних "Рейтингом" вважають, що в політиці дуже мало жінок 14:37
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код 12:10
більше новин
У медцентрі "Нові Санжари" закінчився карантин. Евакуйовані українці поїхали по домівках
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok