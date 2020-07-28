підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Латвія зобов'язує всіх трудових мігрантів здавати тести на коронавірус
28 липня 2020, вівторок, 19:35 7
Світ 2020-07-28T21:00:03+03:00
Українські Новини
Латвія зобов'язує всіх трудових мігрантів здавати тести на коронавірус

Латвія зобов'язує всіх трудових мігрантів здавати тести на коронавірус

Ирина Николенко
Латвія, Пандемія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Латвія. Фото:shutterstock.com
Латвія. Фото:shutterstock.com

Тоді як Латвія планує позбавляти посвідок на проживання, а також віз тих, хто порушує самоізоляцію, країна вводить обов'язкові тести на коронавірус для всіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть на роботу. Про це повідомляє місцеве видання "Delfi", передають Українські Новини.

28 липня уряд Латвії прийняв рішення про обов'язкове проходження тесту на коронавірус для всіх іноземців, які приїжджають в країну на роботу.

Вже з 1 серпня всі трудові мігранти, які прибувають в Латвію з країн високого ризику зараження коронавірусною інфекцією, а також діячі культури, повинні будуть здати два тесту на коронавірус: останній через 5-7 днів після першого.

До отримання негативних результатів на коронавірус другого тесту, іноземці повинні перебувати на самоізоляції.

Тестування на коронавірус буде оплачувати держава в тому випадку, якщо за іноземця сплачуються податки. В інших випадках за тест потрібно буде сплатити самостійно.

Раніше Українські Новини повідомляли, країни Балтії, серед яких Латвія, з 15 травня відкрили внутрішні кордони для своїх громадян.

Також Латвія оголосила карантин на місяць в школах у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекцієї.

Більше новин про: Латвія Пандемія Коронавірус Пандемія коронавірусу

МОЗ оновив список країн "червоної зони" — до нього...
Адміністрація Ісламабаду через COVID-19 закриває ш...
Трамп не контактував із хворим на коронавірус радн...
Латвія має намір позбавляти віз і посвідок на прож...
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Данілов вважає пандемію коронавірусу першою біологічної світовою війною 21:15
Пекельна спека посилиться до +36, а Захід заллє дощами з градом. Прогноз погоди на 29 липня 21:00
Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013 20:52
Слід від кулі. Скріншот відео.
Активіст розповів, що його хотіли вбити на Одеській трасі Сообщение проверяет полиция 20:47
ООН оцінює збитки світового туризму через коронавірус у 320 мільярдів доларів 20:33
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok