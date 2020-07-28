Латвія зобов'язує всіх трудових мігрантів здавати тести на коронавірус

Тоді як Латвія планує позбавляти посвідок на проживання, а також віз тих, хто порушує самоізоляцію, країна вводить обов'язкові тести на коронавірус для всіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть на роботу. Про це повідомляє місцеве видання "Delfi", передають Українські Новини.

28 липня уряд Латвії прийняв рішення про обов'язкове проходження тесту на коронавірус для всіх іноземців, які приїжджають в країну на роботу.

Вже з 1 серпня всі трудові мігранти, які прибувають в Латвію з країн високого ризику зараження коронавірусною інфекцією, а також діячі культури, повинні будуть здати два тесту на коронавірус: останній через 5-7 днів після першого.

До отримання негативних результатів на коронавірус другого тесту, іноземці повинні перебувати на самоізоляції.

Тестування на коронавірус буде оплачувати держава в тому випадку, якщо за іноземця сплачуються податки. В інших випадках за тест потрібно буде сплатити самостійно.

Раніше Українські Новини повідомляли, країни Балтії, серед яких Латвія, з 15 травня відкрили внутрішні кордони для своїх громадян.

Також Латвія оголосила карантин на місяць в школах у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекцієї.