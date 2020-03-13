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13 березня 2020, пʼятниця, 10:13 9
Світ 2020-03-13T11:15:02+02:00
Українські Новини
Через коронавірус Латвія оголосила карантин на місяць

Через коронавірус Латвія оголосила карантин на місяць

Елизавета Кесельман
Латвія, Карантин в школах, коронаірус
Латвія Фото:shutterstock.com
Латвія Фото:shutterstock.com

В той час, як Словаччина закриває аеропорти і обмежує залізницю, Латвія оголосила карантин на місяць у школах у зв'язку з епідемією COVID-19. Про це повідомляють Латвійські громадські ЗМІ.

Зокрема, 13 березня по 14 квітня в країні закривають школи, а також скасовують гуртки. Навчання буде здійснюватися віддалено.

Дитсадки можна відвідувати тільки тим дітям, батьки яких можуть дати письмове підтвердження, що ні вони, ні члени їх сімей не були в "небезпечних" країнах і не контактували з людьми, які повернулись звідти.

Крім того, заборонені масові заходи, де збираються більше 200 чоловік.

"Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала, що зупинити хворобу не можна, але її можна обмежити. Для цього нам принаймні на наступні чотири тижні необхідно обмежити можливості людей збиратися разом", — сказав Кариньш.

Він підкреслив, що мета цих заходів — домогтися більш повільного поширення хвороби

У той же час, для обмеження Covid-19 Латвія поки не буде закривати свої кордони.

Він повідомив, що на засіданні Ради з кризового управління це питання обговорювалося.

"Навіть якщо б Латвія закрила зовнішні кордони, не було б гарантії, що вірус не буде поширюватися, так як невідомо, скільки людей захворіли", — сказав прем'єр.

Він також звернув увагу на те, що питання про закриття кордонів має "економічну сторону".

Як повідомляли Українські Новини, в Україні на самоізоляції перебувають 22 людини, які контактували з жінкою з коронавірусом, 2 - кияни.

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