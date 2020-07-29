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29 липня 2020, середа, 05:00 15
Lifestyle 2020-07-29T08:00:03+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі проблеми сьогодні, — астролог

У трьох знаків зодіаку можливі проблеми сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, астрологи, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Прогноз астролога
Гороскоп на 29 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 29 липня 2020. Фото: pixabay

Тоді як у вівторок зірки були на боці Тельців, Дів і Скорпіонів, в середу Леви, Терези і Козероги зіткнуться з пробелмами у справах. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку 29 липня, розкажуть Українські Новини.

Лев

Левам не час приймати радикальні рішення. Зірки радять у середу намагатися стримувати емоції і не діяти необдумано. Це невдалий період для внесення змін у хід поточних справ. Також не варто форсувати події. У другій половині дня будьте уважні при виконанні робочих завдань.

Терези

У середу Терезам потрібно постаратися звільнитися від вантажу непотрібних проблем. Вирішуйте справи, що нагромадилися послідовно, без поспіху. Цей день не зовсім сприятливий період для фінансових заходів. Якщо це можливо, відкладіть всі фінансові маніпуляції до завтра.

Козеріг

Козерогам у середу може не пощастити у справах. Удача може відвернутися у найбільш невідповідний момент. Зірки запевняють, що у справах на які-небудь значущі результати можна не розраховувати, краще зосередитися на тому, що відбувається і не прагнути форсувати події. У спілкуванні будьте чесні і відкриті з оточуючими. Якщо щось не вдасться вирішити у середу, у представників цього знака вийде впоратися з цими справами в наступні дні.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні можливі заморозки. Синоптики дали прогноз до кінця літа.

Крім того, у NASA попередили про наближення астероїда до Землі.

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