Зірки сьогодні будуть на боці трьох знаків зодіаку, — астролог

В той час, як за гороскопом на понеділок, 27 липня, Близнюкам, Стрільцям і Рибам зірки передбачали перешкоди у справах, за гороскопом на у вівторок, 28 липня, зірки будуть на боці Тельців, Дів і Скорпіонів. Астрологи розповіли, що чекає представників цих знаків зодіаку 28 липня, пишуть Українські Новини.

Телець

Цей день буде для представників цього знака зодіаку сприятливим. У вівторок варто зосередитися на важливих справах, щоб не упустити сприятливу можливість втілити в життя задумане і домогтися успіху. Також не виключено, Тельці можуть виграти або отримати цінний подарунок.

Діва

У вівторок удача буде на боці Дів. Можна розраховувати на успіх у багатьох справах. Обставини протягом дня будуть складатися сприятливо і на користь представників цього знака зодіаку. У вівторок не виключені багатообіцяючі знайомства з цікавими людьми. Новини, які будуть стосуватися когось із близьких, порадують.

Скорпіон

Це буде активний і сприятливий день. У цей період Скорпіони зможуть досягти багато, втілити свої задуми в життя. У першій половині велика ймовірність того, що представникам цього знаку вдасться поліпшити своє фінансове становище. У другій половині дня можливі деякі ускладнення у спілкуванні з оточуючими. Щоб уникнути непорозумінь, краще відверто говорити про речі, які хвилюють, позначити свою позицію у тому чи іншому питанні.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на вівторок, 28 липня, і в ранкові години середи, 29 липня, падаючі зірки сяятимуть в нічному небі від двох метеорних потоків: Південних дельта-Акваридов і альфа-Каприкорнидів.

Також раніше на небі можна було спостерігати унікальне явище – парад планет. Всі планети вишикувалися на одній стороні, які можна буде побачити неозброєним оком