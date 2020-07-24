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24 липня 2020, пʼятниця, 23:31 7
Суспільство 2020-07-25T00:30:01+03:00
Українські Новини
Частина українців не знають, що вони сплачують податок, щось купуючи, — дослідження "CASE Україна"

Частина українців не знають, що вони сплачують податок, щось купуючи, — дослідження "CASE Україна"

Кира Молчанова
соцопитування, податки, економіка України
Податки. Фото: imp.name
Податки. Фото: imp.name

Сплачувати низькі податки і самостійно розпоряджатися своїми доходами воліють понад 56% населення України. Більшість українців хочуть самостійно оплачувати послуги державних і приватних установ (шкіл, університетів, лікарень тощо).

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідниками Київського міжнародного інституту соціології за замовленням CASE-Україна, передають Українські Новини.

У свою чергу, платити більше податків, але при цьому безкоштовно отримувати державні послуги готові не більше ніж 20% .

У матеріалах зазначається, що українці практично не знають, яким чином наповнюється бюджет, куди йдуть податки, однак більшість впевнені, що хочуть платити менше податків.

"Платити нижче податків і самим розпоряджатися доходом хочуть 56%. Переважна більшість - громадяни 30-39, за рівнем доходу - переважно середній і високий, але є і низькі. Зате переважна більшість 20,6%, хто готовий платити більш високі податки але мати більше безкоштовних послуг - армійські і поліцейські службовці", - підкреслила Ольга Іващенко, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

За словами соціолога, пояснити ці цифри можна тим, що радянська порочна система низьких зарплат обернулася великими проблемами і вже не працює.

А у людей є колосальна недовіра до державних інститутів і сумніви в раціональності використання бюджетних коштів.

Ще один тренд, який виявило дослідження КМІС - більшість українців поняття не мають, за рахунок чого наповнюється бюджет, яка в країні система оподаткування, і лише 18% знають, скільки в Україні податків.

Зате позитивна тенденція в тому, що все більше молодих людей починають добре орієнтуватися у фіскальній системі країни.

У свою чергу, виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук звернув увагу, що чи не найбільш популярний варіант відповідей респондентів – "складно сказати".

"Йдеться про тотальну необізнаність населення в податковому плані. 18% респондентів вважають, що, купуючи товар, ми платимо 0% податку - тобто, вони не знають, що ціну будь-якого товару закладена вартість ПДВ. І для більшості те, що ми платимо податки - це така абстрактна мантра. Тому потрібно проводити просвітницьку роботу, щоб підвищити податкову грамотність населення", - підсумував Дмитро Боярчук.

Дослідження громадської думки на замовлення "CASE Україна" проводилося КМІС в рамках Всеукраїнського дослідження, польовий етап проходив з 24 по 31 травня 2020 року.

Вибірка склала 2000 для дорослого населення 18+, які постійно проживають на території України включаючи підконтрольні частині Луганської та Донецької областей.

Як повідомляли Українські Новини, Україну чекає стрімке зростання торгового дефіциту внаслідок кризи, викликаного пандемією коронавіруса, прогнозують в "CASE Україна".

 у січні-червні поточного року обсяг зовнішньої торгівлі товарами скоротився на 9,5% до 47,2 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (52,2 млрд доларів).

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