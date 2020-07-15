Італія продовжила посилений карантин до 31 липня

В Італії продовжують посилений карантин до кінця липня. Раніше в країні хотіли продовжити надзвичайний стан. Про це повідомляє агентство Corriere della Sera.

Рішення було анонсоване в середу, за ухвалення проголосували 154 чиновників Сенату, проти — 129. Документ підписали прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте і міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Зокрема, уряд продовжить превентивні заходи, передбачені указом прем'єр-міністра від 11 червня, і посилить контроль за прибуттям з країн за межами Шенгенської зони.

Діючі правила включають зобов'язання носити маски для обличчя в громадському транспорті і в магазинах, ресторанах, громадських установах, лікарнях та на робочих місцях, де люди не можуть перебувати на відстані хоча б 1 метр один від одного.

"Карантин потрібний для усіх прибулих з країн, що не входять в Шенгенську зону, в якості заходів обережності, щоб уникнути поширення інфекції", — сказано в документі.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звільнив посла в Італії Перелигіна.

Крім того, Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять в ЄС, через пандемію коронавірусу.