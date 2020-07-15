підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 липня 2020, середа, 17:38 7
Європа 2020-07-15T18:30:01+03:00
Українські Новини
Італія продовжила посилений карантин до 31 липня

Італія продовжила посилений карантин до 31 липня

Елизавета Кесельман
Карантин, Італія, Коронавірус, коронавірус в Італії, Карантинні заходи, Посилення карантину, Карантинні обмеження
Італія.Венеція.Фото: pixabay
Італія.Венеція.Фото: pixabay

В Італії продовжують посилений карантин до кінця липня. Раніше в країні хотіли продовжити надзвичайний стан. Про це повідомляє агентство Corriere della Sera.

Рішення було анонсоване в середу, за ухвалення проголосували 154 чиновників Сенату, проти — 129. Документ підписали прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте і міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Зокрема, уряд продовжить превентивні заходи, передбачені указом прем'єр-міністра від 11 червня, і посилить контроль за прибуттям з країн за межами Шенгенської зони.

Діючі правила включають зобов'язання носити маски для обличчя в громадському транспорті і в магазинах, ресторанах, громадських установах, лікарнях та на робочих місцях, де люди не можуть перебувати на відстані хоча б 1 метр один від одного.

"Карантин потрібний для усіх прибулих з країн, що не входять в Шенгенську зону, в якості заходів обережності, щоб уникнути поширення інфекції", — сказано в документі.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звільнив посла в Італії Перелигіна.

Крім того, Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять в ЄС, через пандемію коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Італія Коронавірус коронавірус в Італії Карантинні заходи Посилення карантину Карантинні обмеження

Харківщина відповідає критеріям пом'якшення карант...
Латвія має намір позбавляти віз і посвідок на прож...
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і рестора...
Другий день поспіль Київ та 10 областей не готові ...
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
Паризький Disneyland запрацював з обмеженнями 18:33
За добу в Київській області зросла кількість нових випадків COVID-19 18:30
Після відпустки в Албанії та Єгипті українцям не потрібно проходити двотижневий карантин 18:08
Курс гривні на міжбанку знизився в середу 17:57
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok