Кличко прийшов на засідання Київради на милицях

Мер Києва Віталій Кличко на чергове засідання Київради прийшов на милицях після того, як спіймав двох любителів графіті , які малювали у центрі Києва фарбою на одній з будівель. Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі КМДА.

Київський міський голова закликав усіх берегти себе не тільки від коронавірусу. Кличко розповів, що в суботу грав зі своїми дітьми у футбол, а пізно ввечері "ганяв вандалів".

"І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля. Але нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко. І, можливо, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пендель не долітатимуть? Так тепер з'явилася нова опція для недбайливих – "накостиляти"!", – сказав Кличко.

Як повідомляли Українські новини, Кличко готовий надати графітчикам цистерну фарби для зафарбовування написів на історичних будівлях. Відповідну заяву Кличко зробив у відповідь на пропозицію від керівника відділу Муніципальної охорони Сергія Бондаря щодо допомоги графіті-художникам, що розписували стіни гаслом White Lives Mаtter, яких 26 липня Кличко спіймав на вулиці і викликав поліцію.

Графітника, якому вдалося втекти від Кличка, досі не знайшли.