Кличко вночі зловив в Києві двох любителів графіті, але один втік

Мер Києва Віталій Кличко, який нещодавно закликав СБУ посилити заходи безпеки в столиці, в суботу ввечері спіймав двох хлопців, які малювали графіті на одній з будівель в центрі міста. Правда, один з графітчиків втік, поки мер викликав поліцію.

Про це Кличко повідомив в Facebook.

"Пізно увечері вчора прогулювався по центру Києва. Подивився як добре оновили вулицю Івана Франко, вийшов на Ярославів вал Золотоворотську яку також нещодавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох молодиків, які виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, у одного з "художників" здали нерви і він втік", - розповів мер Києва.

Крім того, Кличко зняв відео з місця події. На кадрах видно, що поруч із затриманими художниками на стіні є напис чорно-білою фарбою "White lives matter".

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада скасувала сплату пайової участі для річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів до кінця 2020 року.

Мер Києва Віталій Кличко, який буде балотуватися в мери столиці від партії "Удар", відсвяткував своє 49-річчя в пляжному клубі на березі Канівського водосховища, з масштабним салютом і невеликим концертом.