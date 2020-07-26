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26 липня 2020, неділя, 11:10 18
Суспільство 2020-07-26T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко вночі зловив в Києві двох любителів графіті, але один втік

Кличко вночі зловив в Києві двох любителів графіті, але один втік

Кира Молчанова
Кличко, Віталій Кличко, Київ, КМДА, Графіті

Мер Києва Віталій Кличко, який нещодавно закликав СБУ посилити заходи безпеки в столиці, в суботу ввечері спіймав двох хлопців, які малювали графіті на одній з будівель в центрі міста. Правда, один з графітчиків втік, поки мер викликав поліцію.

Про це Кличко повідомив в Facebook.

"Пізно увечері вчора прогулювався по центру Києва. Подивився як добре оновили вулицю Івана Франко, вийшов на Ярославів вал Золотоворотську яку також нещодавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох молодиків, які виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, у одного з "художників" здали нерви і він втік", - розповів мер Києва.

Крім того, Кличко зняв відео з місця події. На кадрах видно, що поруч із затриманими художниками на стіні є напис чорно-білою фарбою "White lives matter".

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада скасувала сплату пайової участі для річних і сезонних майданчиків кафе і ресторанів до кінця 2020 року.

Мер Києва Віталій Кличко, який буде балотуватися в мери столиці від партії "Удар", відсвяткував своє 49-річчя в пляжному клубі на березі Канівського водосховища, з масштабним салютом і невеликим концертом.

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