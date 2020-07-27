Графітника, який втік від Кличка, досі не знайшли

Поліція склала адміністративний протокол про дрібне хуліганство на спійманого мером Києва Віталієм Кличком графітника Ярослава Синицю, який розписував стіни гаслом White Lives Mаtter.

Про це Українським Новинам повідомила речник поліції Шевченківського району Києва Ганна Зубрева.

"Склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство)", — сказала вона.

Також Зубрева додала, що поліція розшукує другого графітника, щодо нього також буде складено адмінпротокол.

Як повідомляли Українські Новини, 26 липня Кличко опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, де видно, що він зустрів двох хлопців на вулиці Стрілецькій, які виписували графіті на стіні одного з будинків. Згідно з підписом до відео, одного з графітчиків Кличко передав поліції, а другий втік. Муніципальна охорона заступилася за спійманих Кличком графітчиків, які розписували стіни гаслом White Lives Mаtter.

Раніше Кличко закликав СБУ посилити заходи безпеки в столиці.