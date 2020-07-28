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28 липня 2020, вівторок, 11:16 10
Суспільство 2020-07-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко готовий виділити графіті-художникам цистерну фарби для добрих справ на благо Києва

Кличко готовий виділити графіті-художникам цистерну фарби для добрих справ на благо Києва

Ольга Фандорина
Кличко, Мер Києва, Графіті
Кличко затримав зловмисників, які малювали графіті. Скріншот відео
Кличко затримав зловмисників, які малювали графіті. Скріншот відео

У той час, як графітника, який втік від Кличка, досі не знайшли, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що він готовий виділити цистерну фарби графітникам для зафарбовування написів на історичних будівлях, але не з допомогою інших розписів.

Про це він повідомляв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"... Я готовий виділити кілька відер, або цистерну фарби! Щоб вони (художники) та інші небайдужі допомагали місту прибирати написи хоча б з історичних будівель столиці. Тільки не іншими розписами, а зафарбовували різну "творчість"! І, якщо ці хлопці дійсно хочуть робити добру справу на благо міста, фарба і все інше необхідне буде!" - написав він.

Відповідну заяву Кличко зробив у відповідь на пропозицію від керівника відділу Муніципальної охорони Сергія Бондаря щодо допомоги графіті-художникам, що розписували стіни гаслом White Lives Mаtter, яких 26 липня Кличко спіймав на вулиці і викликав поліцію.

"Тут звучать пропозиції, мовляв, ви б краще допомогли їм і видали кілька відер фарби, тому що хлопці корисною справою займаються і зафарбовують написи з адресами телеграм-каналів розповсюдження наркотиків", - написав Кличко.

Він зазначив, що головне - це щирість намірів і готовність робити Київ краще і спільно боротися з вандалізмом.

Як повідомляли Українські Новини, 26 липня Кличко опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, де видно, що він натрапив на двох хлопців на вулиці Стрілецькій, які виписували графіті на стіні одного з будинків. Згідно з підписом до відео, одного з графітників Кличко передав поліції, а другий втік. Муніципальна охорона заступилася за спійманих Кличком графітників, які розписували стіни гаслом White Lives Mаtter.

Раніше Кличко закликав СБУ посилити заходи безпеки в столиці.

 

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