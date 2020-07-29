Із зарплати міністра соцполітики Лазебної відняли 20 тисяч гривень у червні

Після того, як із заробітної плати міністра соціальної політики Марини Лазебної в травні вирахували понад 20 тисяч, її зарплата за червень становила 47,2 тис. гривень. Водночас зарплата її заступників - від 16,5 тис. до 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Лазебній в червні, становила 47 230 гривень.

При цьому її посадовий оклад становив 56 100 гривень, а доплата за державну таємницю - 11 220 гривень.

Проте згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднята 20 090 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Котика становила 47 230 гривень, заступників Бориса Лебедцова - 47 230 гривень, Віталія Музиченка - 47 230 гривень, Тетяни Сальникової (звільнена наказом від 17 червня, працювала до 24 червня) - 40 145 гривень, Валерія Бушкова (призначено на 17 червня) - 16 530 гривень, держсекретаря Сергія Суярка - 47 230 гривень.

Зарплати міністра соцполітики Марини Лазебної та її заступників у червні. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплати заступників міністра соцполітики Марини Лазебної в червні

Червневі зарплати заступників Марини Лазебною. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила Лазебну міністром соціальної політики.

Крім того, Лазебна у квітні заробила 47 тисяч гривень.