Із зарплати міністра соцполітики в травні вирахували більш як 20 тисяч гривень

Заробітна плата міністра соціальної політики Марини Лазебної за травень становила 47,2 тис. гривень, її заступників - на 47,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 44,7 тис. гривень після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Лазебної в травні, становила 47 230 гривень.

При цьому її посадовий оклад становив 56 100 гривень, а доплата за державну таємницю - 11 220 гривень.

Однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднята 20 090 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Котика становила 47 230 гривень, заступників Бориса Лебедцова - 47 230 гривень, Віталія Музиченко - 47 230 гривень, Тетяни Сальникової - 47 230 гривень, держсекретаря Сергія Суярко (призначений на 5 травня) - 44 744 гривні.

Відповідь на запит

Зарплата в Мінсоцполітики

Зарплата в Мінсоцполітики за травень

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром соціальної політики Марину Лазебну.

Міністр соцполітики Марина Лазебна за березень заробила 44 тис. гривень.