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19 травня 2020, вівторок, 07:33 4 Документ
Кабмін 2020-05-19T08:00:02+03:00
Українські Новини
Міністр соцполітики Лазебна заробила 47 тис. гривень у квітні

Міністр соцполітики Лазебна заробила 47 тис. гривень у квітні

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Міністерство соціальної політики України, Марина Лазебна, зарплати за квітень
Марина Лазебна. Фото: Facebook/Мінсоцполітики
Марина Лазебна. Фото: Facebook/Мінсоцполітики

За квітень заробітна плата міністра соціальної політики Марини Лазебної, яку призначили на посаду 4 березня, становила 47,2 тис. гривень, її заступників - від 42,7 тис. до 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Лазебної в квітні, становила 47 230 гривень.

При цьому її посадовий оклад становив 56 100 гривень, а доплата за державну таємницю - 11 220 гривень.

Однак, згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було віднята 20 090 гривень.

Фактична сума, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Котика становила 47 230 гривень, заступників Бориса Лебедцова - 47 230 гривень, Віталія Музиченко - 47 230 гривень, Тетяни Сальникової (призначено 3 квітня) - 42 731 гривню.

Відповідь на запит Українських НовинВідповідь на запит Українських Новин

 

Зарплати в Міністерстві соцполітики України за квітеньЗарплати у Міністерстві соцполітики України за квітень

Як повідомляли Українські Новини, міністр соцполітики Марина Лазебна за березень заробила 44 тис. гривень.

Раніше Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

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